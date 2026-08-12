Исуф Сисоко преди мача с ЦСКА: Надявам се утре да дадем всичко от себе си и да продължим напред

Халфът на Макаби (Тел Авив) Исуф Сисоко говори преди утрешния мач-реванш с ЦСКА от третия квалификационен кръг на Лига Европа. “Червените” водят с 3:0 след първия двубой.

ЦСКА тренира преди реванша с Макаби

“Затова сме тук. Бяхме наказани за нашите грешки, които допуснахме в предишния мач, но се надявам, че сме успели да си извлечем своите поуки. Надяваме се утре да дадем всичко от себе си и да продължим напред.

Разбира се, всеки играч предпочита да играе пред хора и да усеща емоцията на пълните трибуни. Ще се радваме да видим утре пълен терен”, заяви Сисоко.

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