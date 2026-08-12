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  3. Вратар се завърна в Левски след само десетдневен престой в Миньор (Перник)

Вратар се завърна в Левски след само десетдневен престой в Миньор (Перник)

  • 12 авг 2026 | 19:15
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Вратар се завърна в Левски след само десетдневен престой в Миньор (Перник)

Левски обяви, че вратарят Мартин Емилов се завръща в клуба. Той беше под наем в Миньор (Перник), но за доста кратко време. “Чуковете” го представиха на 1 август тази година като техен футболист, но сега се завръща обратно на “Герена”.

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Ето какво пишат от Левски:

Вратарят Мартин Емилов се завръща в „Левски“. След кратък престой в „Миньор“ (Перник) и благодарение на своевременната реакция на ръководството на клуба и Академия „Левски“, стражът отново ще бъде част от втория отбор на „сините“.

Мартин Емилов е роден на 11 април 2006 година и е част от Академия „Левски“ от средата на 2023 година. Записал е 32 мача за втория състав на „Левски“ в Югозападна Трета Лига.

Ръководството на Академия „Левски“ пожелава много победи и „сухи“ мрежи на Мартин на вратата на „сините“.

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