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  3. Виктория Ангелова стигна финала на троен скок Световното до 20 години в САЩ

Виктория Ангелова стигна финала на троен скок Световното до 20 години в САЩ

  • 9 авг 2026 | 01:29
  • 2002
  • 0
Виктория Ангелова стигна финала на троен скок Световното до 20 години в САЩ

Виктория Ангелова се класира за финала на троен скок на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджийн (САЩ).

Българката записа резултат от 13.03 метра (+0.3 м/сек) в третия опит от квалификацията и се нареди на шесто място в група А и десето в общото подреждане. В другите си два опита тя има 12.71 (0.0) и 12.76 (-0.4).

Ангелова спечели европейската титла на първенството на Стария континент до 18 години в Риети (Италия) през юли. Тя е третата финалистка от България в Юджийн след Димо Андреев в хвърлянето на чук и Зинга Барбоза Фирмино на троен скок.

Другата националка Анжелина Петкова постигна 12.80 метра (-0.1 м/сек) също в третия опит, но не успя да премине пресявките, след като зае 19-а позиция от общо 26 стартирали. Тя записа фаул и 12.54 (+1.0) в другите си излизания в сектора.

Финалът в дисциплината е в днешния 9 август (неделя) от 23:14 часа.

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