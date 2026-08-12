Висер грабна първа титла на открито след драматичен финал на 100 м/пр

Нидерландката Надин Висер спечели първата си голяма титла на открито, изпреварвайки полякинята Пиа Скшишовска само с една хилядна от секундата във финала на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

След изключително оспорван фотофиниш последва дълго чакане, като и двете атлетки записаха време от 12.67 секунди (-0.8 м/с). В крайна сметка победата бе присъдена на Висер, оставяйки шампионката от 2022 г. Скшишовска със среброто. Французойката Летисия Бапте спечели бронз с 12.73, само на 0.02 секунди пред световната шампионка Дитаджи Камбунджи от Швейцария.

Висер има четири медала от европейски първенства в зала, включително златни от 2019 и 2021 г. Тя също така е печелила сребро и бронз на световни шампионати на закрито, но това бе дългоочакван триумф на открито за 31-годишната атлетка.

Въпреки че не стартира най-бързо, Висер запази самообладание и постепенно навакса изоставането си, преодолявайки съперничките си препятствие след препятствие. Тя се изравни със Скшишовска при осмото препятствие, откъдето започна ожесточена битка до самия край, като и двете се хвърлиха на финалната линия.

След мъчително изчакване и щателен анализ на фотофиниша, Висер бе обявена за победителка.

За Скшишовска, която стана шампионка преди четири години в Мюнхен 2022 и спечели бронз в Рим 2024, това сребро допълни колекцията ѝ от медали от европейски първенства по лека атлетика.

Бягайки във вътрешния коридор, французойката Летисия Бапте спечели първия си голям медал, като успя да се пребори със световната шампионка Камбунджи.

Надин Висер: “Най-накрая имам медал от европейско на открито и той е златен – усещането е невероятно. Честно казано, това е истинско облекчение. Все още не мога да го осъзная напълно. Това е медалът, който исках толкова дълго време.“

“Да спечеля с една хилядна беше излишно. Аз съм голям перфекционист и винаги мисля за нещата, които можеха да се случат по-добре.“

“Докато чаках фотофиниша, не мислех дали ще взема златото, или не, просто чувствах, че това не беше перфектното бягане. В крайна сметка няма значение, защото беше достатъчно. Толкова съм щастлива.“

“Предполагам, че скоро ще забравя малките грешки, защото имам това злато и това беше целта ми. Толкова съм горда, че успях да остана спокойна. Това ми дава много увереност, защото имаше моменти, в които хората се чудеха защо никога не се получава на открито, питаха какво ми липсва.“

“В зала съм показвала на толкова много състезания на какво съм способна. Но на открито нещата никога не се получаваха. Разбира се, това те кара да се замислиш.“

“Имах толкова много физически лош късмет по време на европейските първенства на открито, но съм била най-добрата европейска атлетка на олимпиади и световни първенства. Това е хубаво, но просто искаш да имаш медали на врата си.“

“Знаех, че това може да е последното ми или предпоследното ми европейско първенство. Нямам много останали шансове. Опитах се да не мисля твърде много за това, а просто да гледам на това като на поредното състезание. Радвам се, че се получи. Много съм горда.“

“Имах добър сезон, добра подготовка с няколко добри състезания и тренировки. Но изведнъж усетих болка в ахилеса, която се влоши.“

“Преди седмица изпитах огромен стрес дали изобщо ще мога да дойда тук. Когато получих зелена светлина, направих наистина добра тренировка. Чувствах се и малко отпочинала, защото имах седмица с по-малко тренировки. Понякога това може да се окаже добре. Бях една от фаворитките. Чувствах напрежение най-накрая да спечеля европейски медал на открито и го направих.“

Пиа Скшишовска: “Вече имам пълна колекция от медали от европейски първенства – златен, сребърен и бронзов. Но разбира се, при този една хилядна от секундата ми коства златото. Загубих го само при хвърлянето на финала. Боли.“

“В същото време се радвам за Надин Висер, защото това е първият ѝ индивидуален златен медал (на открито). Ще се подготвя за реванш след две години в Силезия. Със сигурност ще спечеля златото там.“

“Не съм разочарована, защото все пак е медал, но се борех с лека болка в бедрото. Опитах се да бягам възможно най-бързо. Сега ще си почина и ще се подготвя за щафетата 4х100 метра.“

Летисия Бапте: “Чувствам се наистина добре. Все още съм в облаците. Мисля, че ще осъзная какво се е случило след няколко часа. Нямах представа къде съм завършила, докато не се появиха крайните резултати, тъй като бях във втори коридор и просто се фокусирах върху собственото си бягане.

Това ще промени много, ще ми даде толкова много увереност за световните първенства и олимпиадите през следващите години. Чувствам, че вече ще мога да се състезавам на това ниво.“

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Снимки: Gettyimages