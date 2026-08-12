Дакота Дичева подложи на операции и двете си ръце

Професионалната ММА състезателка Дакота Дичева е претърпяла операции и на двете си ръце. Тя получи фрактури по време на победата срещу Денизе Кийлхолц на 31 август по време на основния подгряващ двубой на събитие на PFL в Ню Йорк.

Въпреки получените травми по време на срещата, спортистката с български корени доигра срещата и спечели с единодушно съдийско решение. Това бе нейна 16-та победа в 16 професионални срещи.

Дакота Дичева се завърна в клетката с убедителна победа

Припомняме, че това бе първо влизане на родената в Манчестър спортистка в октагона от повече от година насам, тъй като тя контузи и двете си ръце и се подложи на операции през 2025-а и 2026-а.

Дакота Дичева: Нужно ми беше много, за да се завърна!

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