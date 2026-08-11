Петър Драганов: Съперникът ми е световен шампион с 280 мача!

"Популярността не ме е променила. Станал съм малко по-разпознаваем, но това не значи нищо". Това сподели един от най-добрите професионални боксьори на България - Петър Драганов пред "Неформално с Георги Петков".

На 11.09 "Острието" се изправя срещу най-тежкия си опонент до момента, за първата защита на световната си титла, спечелена на стадиона в Созопол.

"Искрено се надявам и вярвам, че ще се справя с поредното предизвикателство и важна среща за мен. Победата би била под номер 13, което си е моето число. На 13-и съм роден.

Съперникът ми е с 280 аматьорски мача, като е и световен шампион за аматьори. Това е най-сериозният ми опонент до момента. Няколко пъти е претендент и при професионалистите", разкри Драганов.

"Много ми помагат тези лагери, които провеждаме в чужбина. В Англия, след това и в Узбекистан и начинът, по който ни посрещнаха там... Защо не и някой ден да проведем подготовка в Америка? Това е идеята - да се предизвикваш постоянно с нови и нови, по-трудни неща", добави още шампионът ни.

"Кондицията ми е възможно най-добрата! Формата ми е номер едно в живота досега и на 11-и септември ще направя всичко, за да си запазя титлата!", завърши мотивиращо оставащият все така смирен боец, работещ цял сезон във фамилната къща край морето, а същевременно и готвещ се за нови значими постижения.

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