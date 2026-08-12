Урош Медич разкри, че е получил сериозна контузия дни преди UFC Белград

Урош Медич почти е пропуснал мечтаното си завръщане у дома заради контузия, получена в седмицата преди битката. Сръбският боец е бил на косъм мечтата му да се превърне в кошмар, след като е получил травма само дни преди главния си двубой срещу Даниел Родригес на UFC Белград.

Ветеранът в полусредна категория винаги е искал да се състезава у дома в Сърбия и UFC най-накрая осъществи това за него. Медич обаче получава контузия в коляното по време на седмицата преди мача. Въпреки това, по неговите думи, нищо не е можело да го спре да се бие пред родна публика.

„Грижа се за това разкъсване на менискуса, което получих в понеделник от седмицата на битката“, заяви Медич пред „ММА Файтинг“. „Скъсах си менискуса. Скрих го доста добре. От Института за представяне на UFC източиха течностите от коляното ми, за да мога да ходя, но куцах. Просто куцах през цялата седмица, надявайки се никой да не види и да не излезе в новините, за да не даде предимство на опонента ми. Но беше доста зле.“

„Справихме се и аз просто изнесох лекция, както правя обикновено, така че съм благословен. Най-голямата битка всъщност беше извън клетката – да премина през седмицата преди мача и да сваля килограмите. Това беше истинското предизвикателство в този двубой за мен“, добави той.

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Съдейки по представянето му, Медич определено не показа никакви признаци на контузия в коляното, след като на практика нокаутира Родригес още при една от първите размени в срещата. Медич свали Родригес с тежък удар, последван от още няколко, преди реферът да спре мача само 30 секунди след началото на първия рунд. Медич отпразнува победата с феновете си, а публиката на UFC Белград се оказа една от най-шумните и бурни в последно време. Въпреки че не е бил и близо до 100% заради скъсания менискус, Медич е бил решен да се бие у дома в Сърбия и дори не се е притеснявал толкова за резултата.

„Вижте, това е, което ме прави велик спортист – не само мен, но и всички велики спортисти“, обясни Медич. „Това ни прави професионалисти. Затова сме на върха. Затова сме избрани. Навсякъде има бойци, всеки тренира някакъв вид бойни спортове в днешно време, всеки иска да бъде боец. Само малък процент успява и това са причините. Когато нещата се объркат, когато е зле, когато всичко е срещу теб и сочи към алтернативи, трябва да разбереш, че вече си изгорил мостовете. Няма връщане назад. Това е твоят момент и трябва да го приемеш и да заложиш всичко.“

„Когато дойде моето време, знаех, че е моето време. Това е моят момент. Дори и да падна с чест, това пак е моят момент и ще го приема напълно. Ако загубя от по-добър боец, няма да съжалявам. Нямам лоши чувства. Това е бойната игра. За това съм се записал“, каза още той.

Разбира се, Медич постигна светкавичен нокаут, така че вечерта му завърши дори по-добре, отколкото е можел да си представи.

„Най-невероятното преживяване, което съм имал в спорта“, сподели Медич. „Това на практика беше моята най-важна галавечер и аз се представих блестящо. Толкова е прекрасно да се наслаждавам на този момент и да получавам признание тук, в Сърбия. Просто е невероятно.“

Що се отнася до контузията в коляното, Медич потвърди, че очаква да претърпи лека операция за възстановяване на щетите, но това няма да го извади от строя за дълго. „Ще трябва да ме оперират, но не е инвазивно“, каза Медич. „Ще бъде една от онези артроскопски операции, при които влизат с игла от двете страни. Не знам точно. Разкъсванията на менискуса не са голям проблем, така че вероятно ще е нужен месец за възстановяване. Ще се върна за нула време.“

С очакваното кратко време за възстановяване, Медич определено планира да се състезава отново преди края на годината, като се надява да се завърне през ноември или декември.

„Преди празниците би било невероятно“, каза Медич. „Така ще мога да карам сноуборд след празниците и просто да се наслаждавам на времето си в планината. Това е, което ме зарежда, това лекува душата ми.“

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