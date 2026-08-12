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Ислам Махачев и Иън Мачадо Гари застанаха лице в лице за първи път преди UFC 330

  • 12 авг 2026 | 09:20
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Ислам Махачев и Иън Мачадо Гари застанаха лице в лице за първи път преди UFC 330

Колко голямо ще бъде ръстовото предимство на Иън Мачадо Гари, когато влезе в клетката, за да предизвика Ислам Махачев на събитието UFC 330 на 15 август?

Феновете получиха отговор на този въпрос във вторник вечерт, когато двамата топ бойци в полусредна категория застанаха един срещу друг пред емблематичната статуя на Роки във Филаделфия, за да промотират шампионския си сблъсък. Според официалните данни Гари има предимство от 13 сантиметра (5 инча) във височината спрямо действащия шампион в категория до 77 килограма (170 паунда).

Това ще бъде първа защита на титлата за Махачев в полусредна категория. Той спечели пояса след победа над Джак Дела Мадалена, като преди това имаше изключително успешна и доминираща кариера в лека категория. Гари, от своя страна, влиза в двубоя след две поредни победи над Карлос Пратес и Белал Мохамед.

Вижте тяхната среща лице в лице по-долу.

Галавечерта UFC 330 ще се проведе в „Ексфинити Мобайл Арена“, а в основния подгяващ двубой шампионката в категория сламка Макензи Дърн ще заложи титлата си за първи път срещу друга специалистка по събмишъни – Джилиан Робъртсън.

Дърн спечели овакантения пояс с победа със съдийско решение над Вирна Жандироба през октомври, след като тогавашната шампионка Джан Уейли се качи в категория муха в преследване на втори пояс. Робъртсън пък се превърна в претендент номер едно, след като записа пет поредни победи от 2024 г. насам, четири от които срещу бразилски състезателки в категория сламка.

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