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Деян Галинов: BRAVE е огромен трамплин

  • 11 авг 2026 | 18:39
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Деян Галинов: BRAVE е огромен трамплин

Орисията на ММА боеца Деян Галинов (6-1, 4 с нокаут) да има смени на противниците в последния момент отново се прояви. 6 дни преди неговата битка на галавечерта Brave в Бургас стана ясно, че оригиналният съперник Морган Гболу от Франция (6-4) отпада. На негово място излезе много по-класният бразилец Александер Микаел (14-5). Въпреки това състезателят на ММА Варна показа класа и спечели с нокаут във втория рунд.

„Откакто съм професионалист, винаги имам премеждия със съперниците. Или не свалят килограмите, или ги сменят в последния момент. Свикнал съм по неволя. Винаги се шегувам, че може да стане – разказа за Спортната джунгла Деян Галинов. – Приех отпадането на съперника, въпреки че доста време се готвех. Свалих 14 кг за тази среща. Тренировките преминаха много добре. Бях готов да се бия, с когото и да е. Срещата мина по план. Навлязох постепенно в двубоя. Играх моя стил. Изчаках удобния момент и атакувах. Проучвахме бразилеца. Бяхме направили стратегия. Пуснах десен крос, който не влезе, а след това лявото кроше се получи.“

Новият съперник е довел до промяна на тактиката.

“Гледах няколко негови мача. Искам да му благодаря, защото прие двубоя с кратко предизвестие. Определено беше най-сериозният ми опонент до момента – потвърди Деян Галинов. – Усещането да се бия в толкова голяма зала е невероятно. За втора поредна година го изпитвам. Brave е огромен трамплин.“

Галинов планира да направи поне още една изява до края на годината. Той се надява България отново да бъде домакин на галавечер на Brave през 2026-а.

„Искам да направя още един мач. Няма смисъл да продължавам с ММА, ако се бия веднъж в годината – откровен е атрактивният нокаутьор. – Теодор Карастоянов ми каза, че има вероятност да се организира галавечер на Brave в София. Мога да се бия и в други организации.“

Победата на Деян Галинов беше двойна за неговия клуб Варна, където тренира и друг наш перспективен талант – Божидар Иванов.

„Той също много се готвеше. Заслужава да има мачове и да печели“, добави Деян Галинов.

jungle.bg

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