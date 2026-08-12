България с осем боксьори на Европейското първенство до 19 години в Лозница

Осем момчета и момичета ще защитават честта на българския бокс на Европейското първенство за юноши и девойки до 19 години. Шампионатът на Стария континент стартира в четвъртък в Лозница (Сърбия) и ще завърши на 21 август. Родните национали са водени от треньорите Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов, а съдия на турнира ще бъде Ивелин Иванов.

При девойките страната ще бъде представена от талантливите Маргарита Парпулова (57 кг) и Никол Първанова (70 кг).

При младежите към призовите места уверено ще гледат Янко Илиев (55 кг), който е европейски шампион за юноши, както и Антонио Дамянов (60 кг) и Владимир Давидов (65 кг), които имат бронзови медали от континенталните първенствата в по.долните възрасти. В отбора са още момчета със сериозен потенциал като Октай Назифов (50 кг), Максим Кирилов (70 кг) и Джан Фикрет (75 кг).

Съставът на България за Европейското първенство по бокс до 19 години:

57 кг: Маргарита Парпулова

70 кг: Никол Първанова

50 кг: Октай Назифов

55 кг: Янко Илиев

60 кг: Антонио Дамянов

65 кг: Владимир Давидов

70 кг: Максим Кирилов

75 кг: Джан Фикрет

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