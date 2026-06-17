Игор Тиаго е в сметките и на Арсенал, твърди "Таймс"

Шампионът Арсенал е поредният престижен клуб с интерес към Игор Тиаго, съобщава „Таймс“. Бившият нападател на Лудогорец направи много силен сезон за Брентфорд, в който реализира 22 гола за първенство.

Вече имаше информации, че той е набелязан още от Челси, Манчестър Юнайтед и Милан.

В момента Тиаго е на Мондиала с националния тим на Бразилия. Там той дори започна като титуляр в първата среща на тима срещу Мароко (1:1), но беше остро критикуван за изявите си.

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„Таймс“ допълва, че Брентфорд го оценява на около 80 млн. евро, а и наскоро той подписа договор чак до 2031 г., което би затруднило евентуален негов трансфер.

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