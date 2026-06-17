Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, АВСТРИЯ - ЙОРДАНИЯ
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Игор Тиаго е в сметките и на Арсенал, твърди "Таймс"

Игор Тиаго е в сметките и на Арсенал, твърди "Таймс"

  • 17 юни 2026 | 08:31
  • 818
  • 0
Игор Тиаго е в сметките и на Арсенал, твърди "Таймс"

Шампионът Арсенал е поредният престижен клуб с интерес към Игор Тиаго, съобщава „Таймс“. Бившият нападател на Лудогорец направи много силен сезон за Брентфорд, в който реализира 22 гола за първенство.

Вече имаше информации, че той е набелязан още от Челси, Манчестър Юнайтед и Милан

В момента Тиаго е на Мондиала с националния тим на Бразилия. Там той дори започна като титуляр в първата среща на тима срещу Мароко (1:1), но беше остро критикуван за изявите си. 

Испански вестник: Игор Тиаго?! Това е богохулство, когато си имал Ромарио и Роналдо
Испански вестник: Игор Тиаго?! Това е богохулство, когато си имал Ромарио и Роналдо

„Таймс“ допълва, че Брентфорд го оценява на около 80 млн. евро, а и наскоро той подписа договор чак до 2031 г., което би затруднило евентуален негов трансфер.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

  • 17 юни 2026 | 06:00
  • 71592
  • 98
Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

  • 17 юни 2026 | 03:01
  • 49814
  • 61
Вратарят на Сенегал: Срещу такива отбори не трябва да оставяш нищо на случайността

Вратарят на Сенегал: Срещу такива отбори не трябва да оставяш нищо на случайността

  • 17 юни 2026 | 02:07
  • 1381
  • 0
Жиру към Мбапе: Радвам се, че успя

Жиру към Мбапе: Радвам се, че успя

  • 17 юни 2026 | 01:37
  • 1892
  • 0
Леверкузен уреди една от звездите на Лион

Леверкузен уреди една от звездите на Лион

  • 17 юни 2026 | 01:10
  • 2247
  • 0
Мбапе: Не играя, за да си отмъщавам на критиците, а за да помогна за спечелването на световната титла

Мбапе: Не играя, за да си отмъщавам на критиците, а за да помогна за спечелването на световната титла

  • 17 юни 2026 | 00:48
  • 1700
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Австрия 2:1 Йордания, 10 минути добавено време (гледайте на живо)

Австрия 2:1 Йордания, 10 минути добавено време (гледайте на живо)

  • 17 юни 2026 | 08:08
  • 19887
  • 14
Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

  • 17 юни 2026 | 06:00
  • 71592
  • 98
Исторически попадения на Мбапе дадоха летящ старт на Франция срещу Сенегал на Мондиал 2026

Исторически попадения на Мбапе дадоха летящ старт на Франция срещу Сенегал на Мондиал 2026

  • 17 юни 2026 | 00:07
  • 64790
  • 169
Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

  • 17 юни 2026 | 03:01
  • 49814
  • 61
Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

  • 16 юни 2026 | 17:15
  • 81137
  • 293
ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

  • 16 юни 2026 | 18:08
  • 52923
  • 201