Специален подарък в основата на златния медал на Ейми Хънт

Ейми Хънт донесе много радост на Великобритания, след като спечели златния медал на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Тя призна, че съдбовен подарък е бил в основата на нейното златно отличие.

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“Имах такава поредица от сребърни медали и започна да ми писва, затова реших, че е време за злато. Родителите ми подариха тези златни обеци, за да премина най-накрая на следващото ниво, защото нося само сребърни бижута. Казаха, че е време за злато – оставиха ми тази бележка преди две вечери – и това ме развълнува много.

Определено беше време да съзрея тук“, сподели Хънт пред Би Би Си Спорт. Британката ще стартира и на 200 метра от индивидуалните дисциплини в Бирмингам.

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Снимки: Gettyimages