Ингебригтсен след впечатляващата си победа на 5000 м: Съмнявах се в себе си всеки ден

Норвежката суперзвезда Якоб Ингебригтсен сътвори едно от най-невероятните завръщания в историята на леката атлетика, след като спечели титлата на 5000 метра на Европейското първенство в Бирмингам. 25-годишният бегач, който не бе участвал в официално състезание от 11 месеца заради тежки проблеми с ахилеса и операция през февруари, триумфира по безапелационен начин с време 13:15.29 минути. С това постижение той завоюва своята четвърта поредна европейска титла на 5000 метра и общо седмо злато от европейски първенства на открито. Така норвежецът изравни вечния рекорд на легендарната Сандра Елкасевич (мятане на диск) за най-много златни отличия в историята на континенталните шампионати.

Феноменалният Якоб Ингебригтсен покори Европа за седми път след 11 месеца извън пистата

“Да се издигна от най-ниската точка до това отново да съм европейски шампион означава всичко за мен. Дори аз не вярвах, че това може да се случи, идвайки тук. Едва на 600 метра преди финала разбрах, че ще спечеля.

Как пътува една от големите звезди за Европейското в Бирмингам

Съмнявах се в себе си всеки ден преди това и всяка минута до последната обиколка днес, но винаги се надявам да дам най-доброто от себе си. Опитах се да го направя, а последните три седмици бяха много гладки“, сподели щастливият Ингебригтсен след финала на 5000 м в Бирмингам.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google