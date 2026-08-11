Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ингебригтсен след впечатляващата си победа на 5000 м: Съмнявах се в себе си всеки ден

Ингебригтсен след впечатляващата си победа на 5000 м: Съмнявах се в себе си всеки ден

  • 11 авг 2026 | 12:16
  • 1316
  • 1

Норвежката суперзвезда Якоб Ингебригтсен сътвори едно от най-невероятните завръщания в историята на леката атлетика, след като спечели титлата на 5000 метра на Европейското първенство в Бирмингам. 25-годишният бегач, който не бе участвал в официално състезание от 11 месеца заради тежки проблеми с ахилеса и операция през февруари, триумфира по безапелационен начин с време 13:15.29 минути. С това постижение той завоюва своята четвърта поредна европейска титла на 5000 метра и общо седмо злато от европейски първенства на открито. Така норвежецът изравни вечния рекорд на легендарната Сандра Елкасевич (мятане на диск) за най-много златни отличия в историята на континенталните шампионати.

Феноменалният Якоб Ингебригтсен покори Европа за седми път след 11 месеца извън пистата
Феноменалният Якоб Ингебригтсен покори Европа за седми път след 11 месеца извън пистата

“Да се издигна от най-ниската точка до това отново да съм европейски шампион означава всичко за мен. Дори аз не вярвах, че това може да се случи, идвайки тук. Едва на 600 метра преди финала разбрах, че ще спечеля.

Как пътува една от големите звезди за Европейското в Бирмингам
Как пътува една от големите звезди за Европейското в Бирмингам

Съмнявах се в себе си всеки ден преди това и всяка минута до последната обиколка днес, но винаги се надявам да дам най-доброто от себе си. Опитах се да го направя, а последните три седмици бяха много гладки“, сподели щастливият Ингебригтсен след финала на 5000 м в Бирмингам.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Христо Илиев пред Sportal.bg: Разочарован съм, но ще опитам да си извадя поуките

Христо Илиев пред Sportal.bg: Разочарован съм, но ще опитам да си извадя поуките

  • 11 авг 2026 | 14:59
  • 1473
  • 2
Христо Илиев не успя да преодолее сериите на 100 метра на Европейското

Христо Илиев не успя да преодолее сериите на 100 метра на Европейското

  • 11 авг 2026 | 13:31
  • 1747
  • 0
Специален подарък в основата на златния медал на Ейми Хънт

Специален подарък в основата на златния медал на Ейми Хънт

  • 11 авг 2026 | 11:58
  • 1035
  • 0
Търновско село празнува 45 години от световен рекорд в атлетиката

Търновско село празнува 45 години от световен рекорд в атлетиката

  • 11 авг 2026 | 11:39
  • 975
  • 0
Леонардо Фабри защити европейската си титла на гюле

Леонардо Фабри защити европейската си титла на гюле

  • 11 авг 2026 | 01:24
  • 1001
  • 0
Феноменалният Якоб Ингебригтсен покори Европа за седми път след 11 месеца извън пистата

Феноменалният Якоб Ингебригтсен покори Европа за седми път след 11 месеца извън пистата

  • 11 авг 2026 | 01:03
  • 1359
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 7054
  • 15
Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

  • 11 авг 2026 | 13:30
  • 9775
  • 69
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
  • 13335
  • 68
Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

  • 11 авг 2026 | 12:14
  • 8991
  • 7
Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

  • 11 авг 2026 | 09:36
  • 8123
  • 39
Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

  • 11 авг 2026 | 08:03
  • 11614
  • 1