Търновско село празнува 45 години от световен рекорд в атлетиката

Кметство на търновското Самоводене кани жителите и приятели на селото на едно специално спортно събитие, което ще съчетае история, спортен дух, гордост и ново начало.

На 15 август от 18:00 часа на местния стадион тържествено ще бъдат отбелязани 45 години от поставянето на световния рекорд в хвърлянето на копие от Антоанета Тодорова -Селенска – една от най-изявените български лекоатлетки. Селенска е родом от Самоводене. Събитието ще бъде допълнено и от официалното представяне на новия мъжки футболен клуб ФК „Стрела“.

Антоанета Тодорова – Селенска постави световен рекорд от 71,88 метра на състезание в Загреб през 1981 година. Тя участва на олимпийските игри в Москва (1980), Сеул (1988) и Барселона (1992).

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