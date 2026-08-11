Дубълът на ЦСКА ликува срещу Хебър след голеада

Вторият тим на ЦСКА (София) постигна драматична победа над Хебър (Пазарджик) в третия кръг на Втора лига, след като измъкна 4:3 и излезе на 2-о място със 7 точки. В герой за победителите се превърна Мартин Сораков, който вкара два пъти в добавеното време.

„Червените“ изоставаха с 0:2 на полувремето, а в 90-ата минута резултатът беше 2:2. С три гола в добавеното време обаче мачът придоби друг край и ЦСКА II се поздрави с победа.

Ивайло Михайлов даде преднина на Хебър преди почивката, след като откри резултата в 3-ата минута и удвои в 33-ата.

След почивката ЦСКА II изравни с голове на Иван Тасев 49-ата минута и Васил Каймаканов в 65-ата. Мартин Сораков направи 3:2 в 89-ата минута, но Мирослав Георгиев изравни в 92-ата. В 4-ата минута на добавеното време Сораков вкара за втори път и лиши Хебър от точка, като тимът от Пазарджик остава на дъното без точка.

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