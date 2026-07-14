Вторите отбори на Славия, Левски и ЦСКА ще играят мачове с кауза

ПФК Славия обявява благотворителен мач на дублиращия си отбор срещу дублиращите отбори на ПФК Левски София и ПФК ЦСКА София. Срещата ще се проведе на 22.07 с начален час 17.30ч, като двете полувремена ще бъдат играни, както следва: първо полувреме Славия 2- Левски 2, второ полувреме Славия 2- ЦСКА София 2.

Инициативата е в подкрепа на обществените усилия срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на Славия- Мишо и Боби, които загубиха живота си в трагичен пътен инцидент.Входът е свободен, дарените средства по време на мача ще бъдат предоставени на сдружение „Ангели на пътя“. Очакваме всички на стадиона. В името на детските мечти В името на живота.

Можете да подпомогнете каузата на сдружение „Ангели на пътя“, като направите дарение тук: https://angelsontheroad.org/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0.../

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