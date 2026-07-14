Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Огромна еуфория на "Герена", Левски излиза за победа над Борац - на живо с атмосферата и съставите
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Вторите отбори на Славия, Левски и ЦСКА ще играят мачове с кауза

Вторите отбори на Славия, Левски и ЦСКА ще играят мачове с кауза

  • 14 юли 2026 | 18:37
  • 489
  • 0
Вторите отбори на Славия, Левски и ЦСКА ще играят мачове с кауза

ПФК Славия обявява благотворителен мач на дублиращия си отбор срещу дублиращите отбори на ПФК Левски София и ПФК ЦСКА София. Срещата ще се проведе на 22.07 с начален час 17.30ч, като двете полувремена ще бъдат играни, както следва: първо полувреме Славия 2- Левски 2, второ полувреме Славия 2- ЦСКА София 2.

Инициативата е в подкрепа на обществените усилия срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на Славия- Мишо и Боби, които загубиха живота си в трагичен пътен инцидент.Входът е свободен, дарените средства по време на мача ще бъдат предоставени на сдружение „Ангели на пътя“. Очакваме всички на стадиона. В името на детските мечти В името на живота.

Можете да подпомогнете каузата на сдружение „Ангели на пътя“, като направите дарение тук: https://angelsontheroad.org/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0.../

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА също подкрепи благодорната кауза в подкрепа на Натали-Ирен

ЦСКА също подкрепи благодорната кауза в подкрепа на Натали-Ирен

  • 14 юли 2026 | 15:31
  • 978
  • 0
Играещ треньор ще води Пирин (Гоце Делчев) през новия сезон

Играещ треньор ще води Пирин (Гоце Делчев) през новия сезон

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 1291
  • 0
Ангел Петричев пожела успех на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Ангел Петричев пожела успех на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 14 юли 2026 | 15:17
  • 1109
  • 4
Петричев с коментар за Петър Станич и Олимпиакос

Петричев с коментар за Петър Станич и Олимпиакос

  • 14 юли 2026 | 15:10
  • 7269
  • 1
Локо София представи нов спонсор, Димитър Васев разкри подробности за целите на отбора

Локо София представи нов спонсор, Димитър Васев разкри подробности за целите на отбора

  • 14 юли 2026 | 15:09
  • 1234
  • 4
Ас на Лудогорец пропуска старта на новия сезон

Ас на Лудогорец пропуска старта на новия сезон

  • 14 юли 2026 | 15:01
  • 1624
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Борац, две промени от състава на "сините" в Босна

11-те на Левски и Борац, две промени от състава на "сините" в Босна

  • 14 юли 2026 | 19:22
  • 8920
  • 40
Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

  • 14 юли 2026 | 19:24
  • 3511
  • 3
Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

  • 14 юли 2026 | 14:54
  • 13777
  • 61
Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

  • 14 юли 2026 | 19:06
  • 4327
  • 3
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 7389
  • 58
Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

  • 14 юли 2026 | 16:10
  • 23920
  • 15