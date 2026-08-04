Монтана обърна Несебър

Отборът на Монтана победи Несебър с 3:1 в мача помежду си от втория кръг на Втора лига. Тимът от Северозапада изоставаше в резултата в началото на срещата, но в крайна сметка стигна до обрат и крайния успех.
Гостите откриха резултата в десетата минута, след като Радостин Митев се възползва от грешка на Васил Симеонов и с глава от голлинията вкара за 0:1.
Съвсем скоро обаче Борил Григоров изравни с отличен удар от границата на наказателното поле.
В 64-ата минута домакините направиха пълен обрат. Олджай Алиев свали топката към Георги Каракашев, който с мощен шут направи 2:1.
В самия край на мача пък Мартин Милушев оформи крайното 3:1, след като бе изведен сам срещу вратаря.
МОНТАНА 3:1 НЕСЕБЪР
0:1 Митев (10)
1:1 Григоров (15)
2:1 Каракашев (64)
3:1 Милушев (90)