Как отличният френски на Моуриньо окончателно убеди Диоманде да избере Реал Мадрид

МАРИО КОРТЕХАНА и СЕБАСТИАН СТАФОРД-БЛУУР, “ДИ АТЛЕТИК”



Привличането на Ян Диоманде от РБ Лайпциг в сделка на стойност до 140 милиона евро е най-силният знак за решимостта на Реал Мадрид да подсили състава си след два разочароващи сезона. Той е шестото лятно попълнение в новия проект на завърналия се на “Бернабеу“ Жозе Моуриньо, следвайки Ибрахима Конате, Дензъл Дъмфрис, Бернардо Силва, Марк Кукурея и Карлос Еспи.

В отговор на два поредни сезона без голям трофей Реал Мадрид надделя над Ливърпул, който преследваше 19-годишния Диоманде по-рано през лятото, и Пари Сен Жермен, който се оттегли от надпреварата в края на юли.

Когато „Ди Атлетик“ разкри на 24 юли, че Реал Мадрид е влязъл в борбата за подписа на крилото от Кот д'Ивоар, реакцията сред феновете на клуба и футболната общественост беше на голяма изненада.

Името на Диоманде не беше свързвано с тях, а последните събития предполагаха, че той е близо до присъединяване към ПСЖ, носител на последните две титли в Шампионската лига.

Нещата за Реал Мадрид се нажежиха след края на участието на Диоманде на Световното първенство. След загубата на Кот д'Ивоар с 1:2 от Норвегия в елиминационната фаза на 30 юни, испанският клуб започна да предприема конкретни стъпки, включително първата от трите оферти към Лайпциг.

Само година след като привлече Диоманде от испанския Леганес, активирайки освобождаващата му клауза от 20 милиона евро, Лайпциг договори най-голямата продажба в историята си, значително надхвърляйки 90-те милиона евро, които получи от Манчестър Сити за защитника Йошко Гвардиол през 2023 г.

Сделката на Реал Мадрид се състои от първоначална фиксирана сума от около 125 милиона евро плюс 15 милиона евро под формата на потенциални бонуси, като Диоманде подписва седемгодишен договор.

Ако всички тези бонуси бъдат постигнати, той ще се превърне в рекордната им покупка. Трансферът на Джуд Белингам от Борусия Дортмунд през 2023 г. за първоначални 103 млн. евро вече струва на клуба над 125 млн. евро с бонусите, като тази сума може да нарасне до около 134 млн. евро.

Тук, информирани от множество източници, много от които пожелаха анонимност, за да защитят взаимоотношенията си, „Ди Атлетик“ разказва историята зад един от най-големите и неочаквани трансфери на това лято.

На 16 юли миналата година Лайпциг обяви привличането на Диоманде от Леганес, клуб от южните предградия на Мадрид, който току-що беше изпаднал във втора дивизия на Испания.

Диоманде се беше съгласил да се присъедини към Леганес едва предходния ноември, малко след като навърши 18 години. По това време той беше свободен агент. Юношеската си кариера прекарва в Кот д'Ивоар, но също така има две години в академията ДМЕ – „елитна спортна академия и образователна институция“ в Дейтона Бийч, Флорида.

Дебютът му при мъжете идва срещу Реал Мадрид преди 18 месеца, когато влиза в игра за четири минути в мач, който Леганес губи с 2:3 на „Бернабеу“. През този сезон той записва 10 мача, в които отбелязва два гола и прави една асистенция.

В края на сезон 2024-25 Лайпциг действа решително. Ходът им да подпишат с Диоманде остана малко незабелязан, но те бяха наясно, че ПСЖ, Ливърпул и други клубове от Висшата лига също го следят отблизо. Нямаше конкуренция за подписа му от други отбори в Испания.

Леганес включи клауза в сделката с Лайпциг на стойност 20 милиона евро, която им дава право на пет процента от всяка печалба, която клубът от Бундеслигата реализира при евентуална продажба на Диоманде – което означава, че сега ги очаква още една голяма печалба.

Диоманде бързо се адаптира в Лайпциг и през октомври направи своя дебют за националния отбор на Кот д'Ивоар. Той завърши 2025 г. със седем гола и четири асистенции в 16 мача за Лайпциг, след което отиде на Купата на африканските нации в Мароко, където отбеляза един гол, преди страната му да бъде елиминирана на четвъртфиналите от Египет на 10 януари.

През същия месец много от водещите европейски отбори отправиха запитвания за него, но Лайпциг нямаше намерение да го продава през зимния трансферен прозорец. Диоманде беше смятан за ключов в опитите им да се класират за Шампионската лига. Неуспехът да го направят през предходния сезон ги принуди да затегнат бюджета си и да направят продажби на играчи на обща стойност над 100 милиона евро.

През февруари Диоманде смени агенцията си, присъединявайки се към „Рок Нейшън Спортс“, която също помага в управлението на кариерите на Винисиус Жуниор и Ендрик от Реал Мадрид, както и на Габриел Мартинели от Арсенал, наред с други.

Издигането на Диоманде привлече и търговски интерес, като през април той подписа договор с марката за спортна екипировка „Ню Баланс“.

По това време Мадрид не беше сериозен кандидат. Те не търсеха крило, а се очакваше Нико Пас да се завърне чрез клауза за обратно откупуване, след като впечатли в Комо, откакто напусна гигантите от „Бернабеу“ през 2024 г.

Ливърпул се очертаваше като вероятна опция. Идеята да замени клубната легенда Мохамед Салах се харесваше на Диоманде. Африканецът може да играе и на двата фланга, а универсалността е качество, високо ценено от спортните директори на Ливърпул.

С договор до 2030 г. и без освобождаваща клауза Лайпциг се опита да поднови контракта на Диоманде. Желанието на играча обаче беше да премине на следващото ниво в кариерата си, а неговият щаб знаеше, че клубът ще търси рекордна сума, ако се стигне до продажба.

Агентите на Диоманде проведоха срещи с няколко отбора, включително Манчестър Сити и Атлетико Мадрид, които обаче посочиха, че той не отговаря на техния профил.

През май Ливърпул засили интереса си. Лайпциг поиска 130 милиона евро – сума, която клубът от „Анфийлд“ се опита да намали, предвид нетните си разходи от около 223 милиона паунда за периода 2025-26 г. и нуждата от други попълнения в състава.

Диоманде беше привлечен от идеята да се присъедини към Ливърпул и разговаря с новия им мениджър Андони Ираола. След първоначалния контакт клубът от Премиър лийг информира Лайпциг, че е готов да предложи пакет на стойност около 100 милиона евро.

Тази оферта беше далеч от исканата в Германия сума, а междувременно на сцената се появи и друг кандидат – Пари Сен Жермен. Президентът на френския клуб Насер Ал-Хелайфи поддържа добри отношения с управляващия директор на Ред Бул Оливер Минцлаф. Футболният съветник Луис Кампос и мениджърът на ПСЖ Луис Енрике помогнаха да убедят Диоманде, че Париж е най-доброто място за него.

С усещането, че Ливърпул ще бъде в преходен период през следващия сезон Диоманде реши, че иска да играе под ръководството на Луис Енрике и да помогне в опита за трета поредна титла в Шампионската лига. Хора, близки до играча, бяха убедени, че той може да спечели „Златната топка“, ако отиде в Париж.

Времето минаваше, а сделката не се осъществяваше, тъй като ПСЖ не беше склонен да отговори на изискванията за заплата на Диоманде и високата цена, поставена от Лайпциг.

Малцина очакваха това, което предстоеше: внезапната поява на Реал Мадрид.

В края на юни „Атлетик“ съобщи, че новоназначеният Моуриньо, завърнал се в Мадрид 13 години след края на първия си престой, и неговият скаутски екип са набелязали дясно крило. Мадрид се опитваше да се раздели с Браим Диас, въпреки че играчът искаше да остане.

Появиха се слухове за възможен трансфер на Майкъл Олисе от Байерн Мюнхен, които Реал Мадрид отрече както неофициално, така и в официално изявление. Новините, свързващи френския национал с тях, продължиха, но зад кулисите клубът работеше по привличането на Диоманде.

На срещи между Моуриньо и борда на директорите беше постигнато съгласие за нуждата от подсилване на десния фланг. Беше отбелязано, че Реал Мадрид играе предимно по лявата зона, където Винисиус Жуниор е централна фигура, а Белингам и Килиан Мбапе също блестят.

Смяташе се, че липсата на заплаха по противоположния фланг ограничава атакуващите възможности на отбора и улеснява противниците в защита. Тази гледна точка беше обяснена на Диоманде по време на разговорите на Реал Мадрид с него, в които Моуриньо изигра ключова роля.

„Финалният елемент беше Жозе Моуриньо“, казва Нейтън Кембъл, ръководител на глобалния футболен подбор в „Рок Нейшън“ и агент на Диоманде.

„Той говори с него на перфектен френски, което беше изключително важно за него. Не знаехме, че Моуриньо говори толкова добре френски, тъй като не е бил във френски клуб. Но времето, което отдели за разговора с Ян, и фактът, че говори свободно на френски с него – за идеите си, за проекта и как той ще се впише в отбора – показа, че цени този разговор. Това беше огромен плюс. Ключът към убеждаването му.“

Реал Мадрид приложи и един от обичайните си ходове в подобни ситуации, подарявайки на Диоманде бяла фланелка на Реал Мадрид. Представен му беше и кариерен план, предлагащ възможности за индивидуално и колективно израстване, включително примери като развитието на кариерата на Винисиус Жуниор на „Бернабеу“.

Международният президент на „Рок Нейшън“ Майкъл Йормарк заяви, че „трудът“ и „жертвите“, които Диоманде е направил, стоят зад „постигането на мечтата му“ да играе за Реал Мадрид.

На 26 юли ПСЖ се оттегли от надпреварата, заявявайки, че отказва да приеме финансовите условия, предложени както от щаба на играча, така и от Лайпциг. В същото време източници, близки до играча, съобщиха, че ПСЖ е бил информиран за предпочитанието на Диоманде да се присъедини към Реал Мадрид.

Испанският клуб отпразнува частична победа, въпреки че все още имаше работа за вършене.

Първата оферта на Реал Мадрид, направена в средата на юли, беше пакет на стойност около 100 милиона евро и беше отхвърлена от Лайпциг. Второ предложение, включващо твърда сума от около 100 милиона евро и общ пакет от 120 милиона евро, също беше отхвърлено, след като беше активно около седмица. Въпреки това общите очаквания бяха, че ще се стигне до споразумение.

В началото на август Диоманде отсъстваше от тренировъчен лагер на Лайпциг (клубът заяви, че е болен). Съобщенията, че ПСЖ подготвя финална оферта, бяха отречени от действащите шампиони на Франция и Европа.

В понеделник, 3 август, спортният директор на Лайпциг, Марсел Шефер, говори пред „Скай Германия“, отричайки различни информации, според които е постигната сделка с Мадрид.

„Това просто не е така“, каза той. „Все още не сме стигнали до този етап.“

Пробивът обаче дойде на следващия ден, а в сряда Диоманде се присъедини към тренировъчния лагер на Лайпциг, докато чакаше борда на клуба да му даде “зелена светлина” да пътува до Испания за медицински прегледи.

Часове по-късно Реал Мадрид и Лайпциг се споразумяха за трансферна сума, която може да нарасне до рекордните за клуба 140 милиона евро, като преминаването беше потвърдено в четвъртък следобед.

Диамантът Диоманде, който дебютира в Ла Лига на... "Бернабеу"

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