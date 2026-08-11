Организират благотворителен мач в памет на Феро в Ловеч, големи имена се завръщат на терена

Фондация "Футболни ветерани Ловеч" ще организира звезден благотворителен мач по минифутбол в памет на Ферарио Спасов. Двубоят ще се реализира съвместно с БАМФ и организацията "Отвъд Мостъ" и ще е част от мащабно спортно събитие на 12 септември на Градския стадион. Наред с шоуто, основната цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален барелеф на легендарния треньор.

На малки врати ще премерят сили два отбора от различни поколения, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариерата на Феро. Участие ще вземат негови бивши съотборници от Осъм и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на които Спасов е помогнал за състезателния им прогрес.

Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

Няколко месеца след като окачи бутонките на пирона, на зеления терен се завръща трикратният футболист №1 на България Ивелин Попов. Той бе сред първите, веднага откликнал на поканата да води атаката на един от съставите. Попето не крие и неведнъж публично е заявявал, че е безкрайно задължен на Феро за доверието, което му е гласувал в труден момент, за да се утвърди и израсне като играч по време на престоя си при "оранжевите". С готовност и признателност към Ловеч тръгва и нападателят Георги Какалов.

Петър Хубчев почетен президент на фондация „Футболни ветерани Ловеч“

Част от състезателите, с които Ферарио Спасов постигна най-големите си успехи на треньорското поприще, също ще направят всичко възможно да акостират в града на люляците. Обещание да се включат в мача са дали екснационалите Радостин Кишишев, Росен Кирилов и Живко Желев, голмайсторът Стефан Юруков, вратарят Витомир Вутов, както и техните съотборници от края на 90-те години Димитър Карадалиев, Стефан Колев, Димитър Балабанов, Мариян Тодоров и Росен Емилов. Играещ треньор ще бъде Ивайло Петев в тандем с бившия селекционер Цецо Зеленски.

Старата гвардия ветерани от Осъм пък ще бъде водена от триумвират треньори в лицето на Христо Данчев, Георги Коларов и Митко Маринов. Те също са амбицирани да се представят на ниво в памет на своя колега и приятел. В техните редици личат имената на голмайстора на "Б" група за всички времена Пламен Линков, както и на Емил Цанев, Иван Архангелов, Валентин Георгиев, Станимир Илиев, Валери Йочев, Пламен Петков, Михаил Христов, Радко Николов, Стоимен Стойков и брата на Феро - Венци Спасов.

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