Петър Хубчев почетен президент на фондация „Футболни ветерани Ловеч“

Известни имена от няколко поколения на футбола в града на люляците учредиха фондация „Футболни ветерани Ловеч“, съобщиха за Sportal.bg членове на инициативния комитет. За почетен президент бе избран легендарният национален бранител от отбора на четвъртите в света Петър Хубчев, а с оперативната дейнат ще се занимават бившите футболисти Витомир Вутов, Пламен Линков, Валери Йочев, Станимир Илиев и Стоимен Стойков.

Сред инициаторите бяха и други заслужили играчи като Христо Данчев, Ивайло Петев, Иван Архангелов, Радко Николов, общественици и спортни деятели. Основните цели пред фондацията е да пазят историята и традицията на ловешкия футбол, който посреща без действащ клуб своята 105 годишнина. Неприятният факт за почитателите на най-популярната игра края река Осъм обаче още повече мотивира ветераните да участват активно в спортния живот на града, допринасяйки със своите имена, авторитет и опит за организирането на различни прояви, кампании, турнири и инициативи. Ще бъдат подпомагани и бивши футболисти в затруднено материално положение, ще се стимулират талантливи деца и младежи, ще се участва в благотворителни каузи и партньорства с институции и местния бизнес.

„Нашата работа като състезатели и треньори сме я свършили на стадиона в миналото. Всеки е дал дълги години от живота си за развитието и успехите на футбола в Ловеч. Време е сега да помогнем с каквото можем и да привлечем за идеята още радетели и съмишленици. Нямаме намерение да се месим в отношения и дейности, касаещи разпределение на средства, бази, школи и клубове. Планирали сме на първо време няколко интересни идеи, които сме сигурни, че ще имат позитивен отзвук сред ловешките фенове“, заявиха от управителния съвет на фондацията.

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