Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес коментира големия сблъсък между Левски и Кайрат - на живо от "Герена"
  1. Sportal.bg
  2. Ловеч
  3. Петър Хубчев почетен президент на фондация „Футболни ветерани Ловеч“

Петър Хубчев почетен президент на фондация „Футболни ветерани Ловеч“

  • 3 авг 2026 | 14:28
  • 839
  • 0
Петър Хубчев почетен президент на фондация „Футболни ветерани Ловеч“

Известни имена от няколко поколения на футбола в града на люляците учредиха фондация „Футболни ветерани Ловеч“, съобщиха за Sportal.bg членове на инициативния комитет. За почетен президент бе избран легендарният национален бранител от отбора на четвъртите в света Петър Хубчев, а с оперативната дейнат ще се занимават бившите футболисти Витомир Вутов, Пламен Линков, Валери Йочев, Станимир Илиев и Стоимен Стойков.

Сред инициаторите бяха и други заслужили играчи като Христо Данчев, Ивайло Петев, Иван Архангелов, Радко Николов, общественици и спортни деятели. Основните цели пред фондацията е да пазят историята и традицията на ловешкия футбол, който посреща без действащ клуб своята 105 годишнина. Неприятният факт за почитателите на най-популярната игра края река Осъм обаче още повече мотивира ветераните да участват активно в спортния живот на града, допринасяйки със своите имена, авторитет и опит за организирането на различни прояви, кампании, турнири и инициативи. Ще бъдат подпомагани и бивши футболисти в затруднено материално положение, ще се стимулират талантливи деца и младежи, ще се участва в благотворителни каузи и партньорства с институции и местния бизнес.

„Нашата работа като състезатели и треньори сме я свършили на стадиона в миналото. Всеки е дал дълги години от живота си за развитието и успехите на футбола в Ловеч. Време е сега да помогнем с каквото можем и да привлечем за идеята още радетели и съмишленици. Нямаме намерение да се месим в отношения и дейности, касаещи разпределение на средства, бази, школи и клубове. Планирали сме на първо време няколко интересни идеи, които сме сигурни, че ще имат позитивен отзвук сред ловешките фенове“, заявиха от управителния съвет на фондацията.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Найденов: В селската група се борихме с Урвич Пасарел, Герман и Кокаляне, а сега дойде ред да отстраним Панатинайкос

Найденов: В селската група се борихме с Урвич Пасарел, Герман и Кокаляне, а сега дойде ред да отстраним Панатинайкос

  • 3 авг 2026 | 10:31
  • 11247
  • 35
Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон преди сблъсъка с Кайрат

Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон преди сблъсъка с Кайрат

  • 3 авг 2026 | 10:27
  • 9926
  • 9
Президентът на Спартак (Варна): Мечтая за един кокетен наш стадион, босът на Добруджа не ни помага финансово

Президентът на Спартак (Варна): Мечтая за един кокетен наш стадион, босът на Добруджа не ни помага финансово

  • 3 авг 2026 | 10:18
  • 2379
  • 15
Сериозни противници за ЦСКА при продължаване в Лигата на конференциите

Сериозни противници за ЦСКА при продължаване в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 10:01
  • 12554
  • 5
Ето кои отбори може да срещне Левски в Лига Европа, ако отпадне от Кайрат

Ето кои отбори може да срещне Левски в Лига Европа, ако отпадне от Кайрат

  • 3 авг 2026 | 09:54
  • 11746
  • 4
Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 09:45
  • 15337
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

  • 3 авг 2026 | 15:45
  • 421
  • 0
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
  • 30059
  • 130
ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

  • 3 авг 2026 | 14:19
  • 22228
  • 31
ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 15:21
  • 2750
  • 1
България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

  • 3 авг 2026 | 11:08
  • 11461
  • 13
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 8857
  • 13