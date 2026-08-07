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"Ще взривя Меси с четири бомби": ФБР и полицията с шокиращи разкрития покрай Мондиала

  • 7 авг 2026 | 11:18
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"Ще взривя Меси с четири бомби": ФБР и полицията с шокиращи разкрития покрай Мондиала

По време на Световното първенство по футбол ФБР координира Международния център за полицейско сътрудничество (МЦПС), съставен от американски федерални агенции за сигурност и полицаи от участващите страни, включително Испания. Те са проследявали терористични заплахи, закани към футболисти, агресивни фенове и всякакви инциденти, които биха могли да повлияят на шампионата. Разследващият канал на „Пренса Иберика“ получи ексклузивен достъп до ежедневните доклади, изготвяни в този полицейски бункер.

Лионел Меси е бил обект на повечето заплахи към футболисти преди и по време на Мондиала. Най-конкретната заплаха срещу Лео идва, когато мъж се обажда на летището в Далас и съобщава, че той и още двама души се насочват към стадиона в града, където се играе мачът АржентинаЙордания, въоръжени с „домашно направени бомби и АР-15“ (полуавтоматична пушка). В съобщението си те обявяват, че ще атакуват „полицаи и играчи от двата отбора“, но предполагаемият терорист отправя „специално споменаване на Лионел Меси“, според доклада за сигурност.

Друг мач на Аржентина, този срещу Египет на 7 юли, също става обект на заплаха, разследвана от полицейския команден център. Потребител в социалната мрежа „Екс“ пише: „На път съм да вляза на стадиона в Атланта и да взривя Меси с четири бомби, прикрепени към тялото ми“.

Няколко специалисти по експлозиви, водачи на кучета и техните служебни кучета К-9 претърсват стадиона в Атланта, след като по време на мача друг мъж се обажда в полицията и съобщава, че е оставил „три бомби“ в три кофи за боклук на стадиона.

Що се отнася до тормоза, Кристиано Роналдо е бил най-преследваният играч. Още на 14 юни служител на ФИФА съобщава за „подозрителен мъж“, който задавал „подробни въпроси“ за мястото, където е настанен португалският футболист. Полицията в Хюстън идентифицира и задържа този мъж на 16-и, когато той е бил в хотела, където Роналдо е отседнал със своя национален отбор.

Друг мъж е арестуван в Торонто (Канада) за много подобен инцидент, когато Роналдо е бил там. Този път фенът се опитал да влезе в асансьора с португалската звезда, когато бил задържан. Той заявил, че просто искал да си направи селфи с CR7.

Други инциденти с Кристиано се случват в Маями, когато мъж се опитва да стигне до него, и по време на двубоя ПортугалияХърватия, когато фен, облечен с фланелка на Роналдо, нахлува на терена.

Меси и Роналдо са били обект на заплахи и тормоз през цялото Световно първенство. По време на шампионата няколко футболисти са били атакувани заради инциденти или грешки, допуснати в мачовете. Най-известният случай е с Килиан Мбапе. Той участва в напрегната сцена с вратаря на Парагвай.

Мбапе е арогантен и надменен, критикуват медиите в Парагвай
Мбапе е арогантен и надменен, критикуват медиите в Парагвай

Малко след това играчът на Реал Мадрид започва да получава обиди с „ксенофобски“ мотиви, според полицейските доклади. Дори парагвайска сенаторка го порицава в социалната мрежа „Екс“. В крайна сметка чучело с образа на Мбапе „е било изгорено и излъчено“ в социалните мрежи в Парагвай на 5 и 6 юли, както отразяват ежедневните доклади от полицейския бункер.

Футболисти, допуснали грешки по време на срещите, също са получавали смъртни заплахи. Един от най-сериозните случаи, регистрирани в полицейските доклади, е този с норвежкия играч Александър Сьорлот (от Атлетико Мадрид) и съпругата му, след като нападателят пропуска чисто голово положение.

Заплахи са отправени и към колумбийския играч Хаминтон Кампас заради пропуск. Всъщност той не успява да се завърне в страната си заедно с останалите си съотборници след Мондиала. Полицейските доклади регистрират и заплахи срещу френския защитник Люка Дин, който прави явна дузпа срещу Ламин Ямал по време на мача ФранцияИспания.

Специален случай е този на селекционера Хон Мьон-бо и целия отбор на Южна Корея, елиминирани в първия кръг на Световното първенство. Всички те е трябвало да бъдат „ескортирани от голям полицейски кордон“ до летището, след като са получени смъртни заплахи срещу целия национален отбор.

Селекционерът на Южна Корея избяга в САЩ от страх
Селекционерът на Южна Корея избяга в САЩ от страх

Но най-тежкият случай на заплахи срещу спортист е претърпян от съдия – французина Франсоа Летексие, който има много дискусионно представяне в мача АржентинаЕгипет, завършил с победа за аржентинците. Докладите на МЦПС сочат, че Летексие е получил „шест хиляди заплашителни съобщения в личния си „УатсАп“, повечето от които идващи от „граждани на Египет“.

Гневът на египетските ултраси достига дори до ВАР асистента на този мач, също французин, Вили Делажо. Той също е бил заплашван със смърт. Всъщност полицейските доклади от командния център на Световното първенство сочат, че домовете и семействата на двамата съдии във Франция е трябвало да получат засилена охрана и полицейски ескорт. Това се е наложило след множество заплахи и разпространението на адресите им в социалните мрежи.

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