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Служители на Ферари виждат прилики между Люис Хамилтън и Михаел Шумахер, твърди бивш инженер

  • 8 авг 2026 | 15:52
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Бившият състезателен инженер във Ферари Роб Смедли сподели, че дългогодишни служители в Маранело правят директни сравнения между седемкратните шампиони Люис Хамилтън и Михаел Шумахер.

След труден първи сезон с Ферари през 2025 година, Хамилтън се завърна в челото с новите технически регулации във Формула 1. След като спечели дългоочакваната си първа победа в червено на Гран При на Барселона, заедно с поредица от подиуми, 41-годишният пилот в момента заема второ място в шампионата при пилотите по време на лятната пауза.

Влиянието на Люис Хамилтън във Ферари отвори вратата към титлата във Формула 1
Влиянието на Люис Хамилтън във Ферари отвори вратата към титлата във Формула 1

Според Смедли, който прекара десетилетие във Ферари по време на ерата на Шумахер и след това, влиянието на Хамилтън вдъхновява отбора.

„Ще отдам дължимото на Люис за това. Усеща се, че той наистина притиска отбора, нали? Говорили сме и преди: когато привлечеш пилот от неговия ранг, отборът просто се чувства с 1% по-способен.

„Те го обожават. Когато говоря с момчетата, било то на четири очи или във всички групови чатове, в които участвам, всички те абсолютно го обичат, защото той дава резултати, нали?

„Той е седемкратен световен шампион и те знаят, че е човек, който може да постигне целите. Той все още може да печели световни титли, но същевременно ги тласка напред. Притиска ги по правилния начин и те го осъзнават“, обясни Смедли.

Емерсон Фитипалди подкрепи Люис Хамилтън за шампионска атака с Ферари
Емерсон Фитипалди подкрепи Люис Хамилтън за шампионска атака с Ферари

Британецът твърди, че подходът на Хамилтън събужда спомени за най-доминантния период на Ферари. Шумахер се присъедини към историческия отбор през 1996, а по това време Ферари не беше печелил титла при пилотите от 1979, нито конструкторска титла от 1983. Германецът изигра ключова роля в трансформацията на отбора и спечели пет от своите седем титли в периода 2000-2004, помагайки на Черните кончета да завоюват шест конструкторски корони между 1999 и 2004.

„Момчетата, които са там от 20 или повече години, разпознават приликите между него и Михаел“, добави Смедли.

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Снимки: Gettyimages

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