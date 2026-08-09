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Лиам Лоусън каза каква ще е неговата цел на фона на слуховете за Никола Цолов

  • 9 авг 2026 | 11:05
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Лиам Лоусън разкри своята „лична цел“ за остатъка от шампионата във Формула 1 през 2026 г. Той се представя силно от началото на кампанията, като редовно завършва в топ 10.

След 11 проведени състезания Лоусън има 43 точки в актива си, което е значително подобрение спрямо формата му от миналата година, когато се възстановяваше от ранното си освобождаване от Ред Бул. Докато сезонът се подготвя за своето подновяване след две седмици, Лоусън разкри, че основната му цел е да запази името си в челната десетка.

„От лична гледна точка или като лична цел, това е просто да печеля точки в колкото се може повече уикенди, да извличам всичко от колата и където и да ме постави това в края на годината, ще бъде каквото ще бъде. По-важно е просто да знам, че съм направил всичко, което мога“, заяви той пред официалния сайт на Формула 1.

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Въпреки впечатляващата му серия от силни представяния, мястото на Лоусън за 2027 не е гарантирано, като спекулациите около потенциалното привличане на Никола Цолов продължават да растат. Въпреки това, докато се бори да запази мястото си на стартовата решетка, Лоусън настоя, че не се цели в конкретна позиция в шампионата при пилотите.

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„Няма конкретно място, на което се опитвам да завърша, или нещо подобно. Много е трудно да имаш такива очаквания във Формула 1, особено когато си в средата на колоната. Но ако можем да бъдем най-добрият отбор в средата на колоната, тогава мисля, че и ние като пилоти ще сме си свършили работата“, коментира новозеландският състезател.

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Снимки: Gettyimages

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