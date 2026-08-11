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Кадилак напредва със строежа на базите си в САЩ и Великобритания

  • 11 авг 2026 | 08:17
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Шефът на отбора на Кадилак във Формула 1, Греъм Лоудън, предостави актуална информация за инфраструктурата на тима, която все още е в процес на разработка.

Най-новият отбор в шампионата оперира от няколко места – основно от своя център в Силвърстоун, като същевременно се възползва от съоръженията на Дженеръл Мотърс в Северна Каролина и Мичиган, както и от въздушния тунел на Тойота в Кьолн. Кадилак изгражда нова фабрика за Формула 1 във Фишърс, предградие на Индианаполис, докато отделът за задвижващи системи ще бъде разположен в района на Шарлът, където компанията майка вече има база.

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Междувременно отборът продължава да преследва първото си участие във втората част на квалификациите (Q2) и дебютните си точки в световния шампионат.

„Все още строим. Това е като да строиш самолета, докато летиш с него, или кораба, докато плаваш. Все още правим точно това. Все още строим фабрики“, заяви Лоудън.

„До бюрото ми стоят чифт ботуши с метални бомбета и каска, и ходим да оглеждаме строителни обекти. Един много, много голям в Индианаполис, и един по-малък в Силвърстоун. И разбира се, компанията за задвижващи системи също строи фабрика в Шарлът.

„Също така все още набираме персонал като луди, така че има ужасно много работа по изграждането. Втората четвърт на тази година ни позволи да започнем да разбираме силните и слабите страни на болида MAC-26, както и на отбора в оперативно отношение.

„Обичаме да казваме, че всеки ден е учебен ден. Ако има ден, в който не сме научили нещо, значи сме го пропилели. Така че просто се опитваме да намерим всяка област, в която можем да се подобрим, и постоянно, постоянно да се усъвършенстваме.

„В момента напредъкът е на големи скокове, защото има толкова много за вършене и толкова много нови неща. Все още сме далеч от етапа, в който само усъвършенстваш детайлите – режим, в който според мен се намират повечето други отбори“, добави той.

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Що се отнася до фабриката във Фишърс, Лоудън намекна, че „скоро ще има още съобщения кога различните неща ще влязат в експлоатация“, като новият симулатор „се инсталира в момента“.

„В момента все още е в строеж. Ще бъде въведена на етапи, защото е с площ от 450 000 квадратни фута (около 42 000 кв. м). Не е малка“, обясни британецът.

На въпрос дали дейностите във Фишърс ще започнат през следващата година, Лоудън отговори: „В общи линии, да. Цялото строителство там е много напреднало, но това е огромен проект.“

„Много неща се случват и влизат в експлоатация и в Силвърстоун“, завърши той.

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Снимки: Gettyimages

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