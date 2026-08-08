Валтери Ботас: Кадилак скоро ще вземе важно решение за развитието си

Валтери Ботас потвърди, че Кадилак скоро ще прекрати работата по настоящия си болид, за да пренасочи изцяло ресурсите си към автомобила за следващия сезон.

Както се и очакваше, Кадилак зае място в дъното на колоната след дългогодишна подготовка за влизането си в шампионата. Ботас, заедно с другия ветеран в отбора Серхио Перес, имат ключова роля в развитието на колата, предоставяйки ценна обратна връзка на инженерите.

Mid-season specialty helmet check 😍 Which one takes top spot for you? pic.twitter.com/R3NRl4s2lv — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 6, 2026

Въпреки че се очакват още подобрения по болида в близко бъдеще, финландецът настоя, че екипът скоро ще вземе решение да се фокусира върху колата за 2027. Целта е да започнат следващата кампания по-конкурентоспособни.

„Все още очакваме някои неща, които ще подобрят представянето ни, но не и нещо магическо или огромно“, заяви Ботас.



„Очевидно е, че идва момент, в който трябва да прехвърлим фокуса си на 100% към следващата година, и този момент наближава. Това означава, че все още можем да постигнем напредък, но големите стъпки са по-трудни, защото всички останали също носят последните си подобрения.“

Серхио Перес обясни какво спъва развитието на Кадилак във Формула 1

Кадилак успешно въведе няколко пакета с подобрения през първата половина на сезона и дори успя да изпревари Астън Мартин в подреждането, преди британският тим да представи значителни новости в последното състезание в Унгария. Въпреки позицията на Кадилак в дъното на класирането, Ботас смята, че отборът трябва да бъде окуражен от ефективността на своите подобрения.

„Всичко, което сме добавили към колата, я е направило по-бърза и по-добра, което е наистина позитивно за нов отбор“, каза той.



„Във Формула 1 няма гаранция, че частите, които слагаш на колата, действително ще работят. Това е обещаващо за бъдещето. Така че сме направили стъпки напред.



„Не сме правили огромни скокове, но виждаме прогрес. Това, което е доста очевидно, ако се сравним с Астън, тъй като те все още не бяха подобрили колата си, е, че успяхме да се отдалечим значително от тях. Този напредък дойде именно от тези малки подобрения“, завърши финландецът.

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Снимки: Gettyimages