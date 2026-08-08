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Валтери Ботас: Кадилак скоро ще вземе важно решение за развитието си

  • 8 авг 2026 | 16:05
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Валтери Ботас потвърди, че Кадилак скоро ще прекрати работата по настоящия си болид, за да пренасочи изцяло ресурсите си към автомобила за следващия сезон.

Както се и очакваше, Кадилак зае място в дъното на колоната след дългогодишна подготовка за влизането си в шампионата. Ботас, заедно с другия ветеран в отбора Серхио Перес, имат ключова роля в развитието на колата, предоставяйки ценна обратна връзка на инженерите.

Въпреки че се очакват още подобрения по болида в близко бъдеще, финландецът настоя, че екипът скоро ще вземе решение да се фокусира върху колата за 2027. Целта е да започнат следващата кампания по-конкурентоспособни.

„Все още очакваме някои неща, които ще подобрят представянето ни, но не и нещо магическо или огромно“, заяви Ботас.

„Очевидно е, че идва момент, в който трябва да прехвърлим фокуса си на 100% към следващата година, и този момент наближава. Това означава, че все още можем да постигнем напредък, но големите стъпки са по-трудни, защото всички останали също носят последните си подобрения.“

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Кадилак успешно въведе няколко пакета с подобрения през първата половина на сезона и дори успя да изпревари Астън Мартин в подреждането, преди британският тим да представи значителни новости в последното състезание в Унгария. Въпреки позицията на Кадилак в дъното на класирането, Ботас смята, че отборът трябва да бъде окуражен от ефективността на своите подобрения.

„Всичко, което сме добавили към колата, я е направило по-бърза и по-добра, което е наистина позитивно за нов отбор“, каза той.

„Във Формула 1 няма гаранция, че частите, които слагаш на колата, действително ще работят. Това е обещаващо за бъдещето. Така че сме направили стъпки напред.

„Не сме правили огромни скокове, но виждаме прогрес. Това, което е доста очевидно, ако се сравним с Астън, тъй като те все още не бяха подобрили колата си, е, че успяхме да се отдалечим значително от тях. Този напредък дойде именно от тези малки подобрения“, завърши финландецът.

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Снимки: Gettyimages

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