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  3. Бранител на ПАО: Единствената ни цел е да си тръгнем като победители

Бранител на ПАО: Единствената ни цел е да си тръгнем като победители

  • 10 авг 2026 | 19:01
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Защитникът на Панатинайкос Рик Ван Дронгелен сподели, че е готов за всякакви сценарии за утрешния мач между неговия тим и ЦСКА 1948. Нидерландецът е на мнение, че единствената цел пред гърците е да си тръгнат като победители.

Треньорът на ПАО: Напрежението е голямо, нямаме никакви оправдания
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“Утре може да бъде 90, 120 или дузпи. Единствената ни задача за утре е да си тръгнем като победители. Аз съм нов в отбора. Всички ме приеха добре. Разбира се има определено време, което трябва да мине, за да се напасна с всички, но засега всичко е добре.

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