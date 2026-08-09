Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спартак Плевен обяви трансфера на американец с мощна физика на рождения му ден

Спартак Плевен обяви трансфера на американец с мощна физика на рождения му ден

  • 9 авг 2026 | 14:33
  • 1154
  • 0
Спартак Плевен обяви трансфера на американец с мощна физика на рождения му ден

Американско крило-център е поредното ново попълнение на Спартак Плевен. Клубът обяви на официалната си страница във Фейсбук трансфера на Тре Уилямс, от когото се очаква да подсили значително тима и в двета фази на играта. Интересна подробност за новия играч на Спартак е, че той навършва 26 години тъкмо днес.

“Мощно присъствие под коша, сериозна физика и доказана способност да влияе на играта и в двете фази - Тре Уилямс [ Treauhn D. Williams ] вече е част от представителния мъжки отбор на Клуба!

С височина от 203 см и тегло 113 кг, американският Крило / Център идва в Спартак след впечатляващ сезон с Enosis Neon Paralir в Кипърската Division A. През сезон 2025-26 Тре записва средно по 17 точки, 10,3 борби и 1,2 чадъра средно на мач, при 62 % успеваемост от игра.

Преди професионалната си кариера Тре Уилямс прекарва 5 сезона в NCAA D1, като през 2024 помага на отбора си да се класира за March Madness за пръв път от 1977 г.

ДОБРЕ ДОШЪЛ В "БАЛКАНСТРОЙ", ТРЕ!”, пишат в социалната платформа плевенчани.

Снимка: BC Spartak Pleven/Facebook

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Шакил О'Нийл посочи мястото на ЛеБрон в йерархията на великите играчи на Лейкърс

Шакил О'Нийл посочи мястото на ЛеБрон в йерархията на великите играчи на Лейкърс

  • 9 авг 2026 | 16:20
  • 403
  • 0
България U18 остана на осмо място на Европейското след загуба от Великобритания

България U18 остана на осмо място на Европейското след загуба от Великобритания

  • 9 авг 2026 | 16:03
  • 482
  • 0
Бивш съотборник на Къри с дръзко изказване: Щях да постигна същите успехи, ако бях на мястото на Стеф

Бивш съотборник на Къри с дръзко изказване: Щях да постигна същите успехи, ако бях на мястото на Стеф

  • 9 авг 2026 | 15:32
  • 535
  • 0
Трансферен удар! Цървена звезда взе един от топ защитниците в Евролигата

Трансферен удар! Цървена звезда взе един от топ защитниците в Евролигата

  • 9 авг 2026 | 14:14
  • 933
  • 0
Още един българин отива в колежанския баскетбол в САЩ

Още един българин отива в колежанския баскетбол в САЩ

  • 9 авг 2026 | 13:38
  • 749
  • 0
Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

  • 9 авг 2026 | 08:30
  • 6364
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

  • 9 авг 2026 | 12:10
  • 18096
  • 94
ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

  • 9 авг 2026 | 11:24
  • 15997
  • 101
Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

  • 9 авг 2026 | 09:02
  • 27535
  • 2
Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

  • 9 авг 2026 | 10:29
  • 13584
  • 2
Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

  • 9 авг 2026 | 11:55
  • 11381
  • 3
Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

  • 9 авг 2026 | 08:30
  • 6364
  • 8