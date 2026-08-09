Спартак Плевен обяви трансфера на американец с мощна физика на рождения му ден

Американско крило-център е поредното ново попълнение на Спартак Плевен. Клубът обяви на официалната си страница във Фейсбук трансфера на Тре Уилямс, от когото се очаква да подсили значително тима и в двета фази на играта. Интересна подробност за новия играч на Спартак е, че той навършва 26 години тъкмо днес.

“Мощно присъствие под коша, сериозна физика и доказана способност да влияе на играта и в двете фази - Тре Уилямс [ Treauhn D. Williams ] вече е част от представителния мъжки отбор на Клуба!

С височина от 203 см и тегло 113 кг, американският Крило / Център идва в Спартак след впечатляващ сезон с Enosis Neon Paralir в Кипърската Division A. През сезон 2025-26 Тре записва средно по 17 точки, 10,3 борби и 1,2 чадъра средно на мач, при 62 % успеваемост от игра.

Преди професионалната си кариера Тре Уилямс прекарва 5 сезона в NCAA D1, като през 2024 помага на отбора си да се класира за March Madness за пръв път от 1977 г.

ДОБРЕ ДОШЪЛ В "БАЛКАНСТРОЙ", ТРЕ!”, пишат в социалната платформа плевенчани.

Снимка: BC Spartak Pleven/Facebook

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