Това ли ще е най-вълнуващото състезание за годината

Ако има една дисциплина, която олицетворява класата на Европейското първенство в Бирмингам през 2026 година, това е бягането на 800 метра при жените.

Действащата олимпийска шампионка, най-бързата жена в света през тази година, двукратна световна шампионка, започнала забележителна нова глава в кариерата си, и общо четири състезателки с резултати под 1:56.00 минути превръщат надпреварата в една от най-очакваните на шампионата.

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Британката Кийли Ходжкинсън ще защитава европейската си титла пред родна публика, но швейцарката Одри Веро се утвърди като вероятно най-вълнуващата състезателка в бяганията на средни разстояния в света.

Към тях се присъединяват двукратната световна шампионка на 400 метра с препятствия Фемке Брудерс-Бол, френската рекордьорка Анаис Бургоан и опитната полякиня Анна Велгош. Така сцената е подготвена за един наистина незабравим финал.

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Европейски рекорд – Ярмила Кратохвилова (Чехословакия) – 1:53.28 минути

Най-добър резултат в Европа за сезона – Одри Веро (Швейцария) – 1:53.80 минути

Рекорд на европейските първенства – Олга Минеева (СССР) – 1:55.41 минути

Медалистки от Рим 2024:

Кийли Ходжкинсън (Великобритания) – 1:58.65 минути

Габриела Гаянова (Словакия) – 1:58.79 минути

Анаис Бургоан (Франция) – 1:59.30 минути

Пет имена, които заслужават внимание:

Кийли Ходжкинсън (Великобритания)

Одри Веро (Швейцария)

Фемке Брудерс-Бол (Нидерландия)

Анаис Бургоан (Франция)

Анна Велгош (Полша)

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Кийли Ходжкинсън вече е постигнала почти всичко възможно в дисциплината – олимпийска шампионка, двукратна европейска шампионка и трикратна медалистка от световни първенства.

През тази година британската звезда добави още едно забележително постижение към кариерата си. Тя подобри дългогодишния световен рекорд в зала с великолепните 1:54.87 минути в Лиевен, а след това спечели световната титла под покрив в Торун, изпреварвайки Одри Веро.

Сезонът на открито обаче донесе интригуващ обрат.

Веро изненада Ходжкинсън с впечатляваща победа в Стокхолм за 1:53.98 минути, а три седмици по-късно в Париж беше още по-бърза. Тя постигна 1:53.80 и се превърна в третата най-бърза жена в историята на дисциплината.

Все още само на 22 години, швейцарската звезда пристига в Бирмингам като водачка в световната ранглиста за сезона и изпълнена с увереност след поредица от изумителни представяния срещу някои от най-големите имена в леката атлетика.

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Подготовката на Ходжкинсън не премина напълно безпроблемно. Тя се отказа от финала на 400 метра на Британското първенство, след като почувства лек дискомфорт. Впоследствие завърши втора след световната шампионка Лилиан Одира на „Префонтейн Класик“ в Юджийн, след като преди това беше паднала по време на тренировка.

Победата ѝ на турнира от Диамантената лига в Лондон обаче показа, че олимпийската шампионка се завръща в най-добрата си форма точно в правилния момент.

Следва Фемке Брудерс-Бол.

Нидерландската суперзвезда вече е една от най-великите състезателки на 400 метра с препятствия в историята, но прие ново предизвикателство и веднага остави следа и в бягането на две обиколки.

Брудерс-Бол завърши втора след Веро в Париж и след Ходжкинсън в Лондон, а вече подобри личния си рекорд до 1:55.60 минути. Това я прави третата най-бърза жена в света през тази година. Ако забележителният ѝ прогрес продължи, тя може да се превърне в една от големите истории на първенството.

Французойката Анаис Бургоан също ще се наслади на възможността да участва в надпревара, която се очертава като една от най-вълнуващите на Бирмингам 2026.

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Действащата европейска бронзова медалистка подобри националния рекорд на Франция до 1:55.65 минути в Париж. Така тя се изкачи до четвъртото място в световната ранглиста за сезона и затвърди позицията си сред елита на дисциплината.

Опитът, от своя страна, безспорно е на страната на полякинята Анна Велгош. Действащата европейска шампионка в зала спечели и бронзов медал на Европейското първенство в Мюнхен през 2022 година и си изгради репутация на една от най-коравите състезателки в Европа, когато става дума за големи първенства.

Ако темпото спадне или бягането се превърне в тактическа битка, малко атлетки са по-добре подготвени да се възползват от ситуацията.

С олимпийската шампионка, водачката в световната ранглиста за сезона, третата най-бърза жена в историята и една от най-големите звезди на леката атлетика в битка за една и съща титла, бягането на 800 метра при жените притежава всички предпоставки да създаде един от емблематичните моменти на Бирмингам 2026.

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