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Зинга Фирмино с шесто място на финала на троен скок на Световното за младежи до 20 години

  • 8 авг 2026 | 08:33
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Зинга Фирмино с шесто място на финала на троен скок на Световното за младежи до 20 години

Зинга Барбоза Фирмино се класира на шесто място на финала на троен скок на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджийн (САЩ).

Атлетът, който има бронзов медал от Европейското първенство до 20 години в Тампере 2025, записа личен рекорд от 15.96 метра (+1.3 м/сек) в най-добрия си трети опит.

Фирмино започна с 15.47 (+0.9) и 15.54 (+0.6), а след това скочи и 15.96. В следващите си три опита той има съответно фаул, 15.60 (+1.3) и 15.53 (-0.8).

Световен шампион стана Майкъл-Андре Матю Едуардс (Ямайка) с изключителен последен опит от 17.08 метра - най-добро постижение в света за годината в тази възраст.

Във втория финал с българско участие Димо Андреев се нареди 12-и в хвърлянето на чук с резултат 67.10 метра. В първия си опит той постигна 59.28 метра, след което 67.10 и 66.84.

Златото взе Цзявей Чън (Китай) със 79.16 метра.

Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският вицешампион в тази възрастова група от Тампере 2025 финишира четвърти в първа серия с 13.23 секунди. Само първите трима продължават напред, а българинът остана на 5 стотни от секундата от третото място. В общото подреждане Касабов е десети, на две позиции от място на финала.

Постижението от 13.23 секунди е под националния му рекорд от 13.31, но то не е официален рекорд заради по-силният попътен вятър от 2.7 м/сек.

С представянето си Касабов доказа, че е сред водещите хърделисти в Европа. Преди него на полуфиналите на 110 метра с препятствия има само двама други представители на Стария континент.

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