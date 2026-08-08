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  3. Саръбоюков: Искам за първи път да съм доволен от голямо състезание

Саръбоюков: Искам за първи път да съм доволен от голямо състезание

  • 8 авг 2026 | 12:47
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След бронзовия медал, който спечели през март на световното първенство по лека атлетика в Полша, Божидар Саръбоюков заминава за предстоящия европейски шампионат, без да си поставя конкретни цели.

Саръбоюков: Този път нямам очаквания, защото преди не се сбъдваха
Саръбоюков: Този път нямам очаквания, защото преди не се сбъдваха

Националният рекордьор на България в скока на дължина ще бъде един от общо шестимата ни представители на турнира в Бирмингам.

На планетарния шампионат в зала в Торун, Саръбоюков беше сред фаворитите за златното отличие. Сега за Англия отпътува с различна нагласа, признава самият той.

Българският отбор за Европейското в Бирмингам: Божидар Саръбоюков
Българският отбор за Европейското в Бирмингам: Божидар Саръбоюков

"Със сигурност се чувствам по-освободен, пък и да бях фаворит пак казах, че на световното ми беше за урок, така че със сигурност в момента смятам, че съм много по-силен психически", заяви атлетът.

На първенството на Стария континент в Рим преди две години Божидар остана на шестата позиция. Според него конкуренцията в скока на дължина в момента е още по-голяма, а от това той черпи мотивация за по-добри резултати.

Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок
Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

"И това ме радва даже. Точно заради това поколение, в което съм се паднал, може би са и моите резултати толкова високи, целите са ми още по-големи. Трябва да направя един интересен за мен скок, голям, който да си кажа един път е, представих се добре на голямо първенство. За медал смятам да го оставя за себе си, за резултат също. Просто искам да съм с една голяма усмивка и за първи път да съм удовлетворен от самото състезание", обясни той.

Освен Саръбоюков, още петима атлети ще представляват страната ни на европейското първенство. Това са Габриела Петрова, Александра Начева, Христо Илиев, Кристен Радуканова и Маринела Нинева. Шампионатът в Бирмингам започва в понеделник и ще продължи до неделя, а всичко най-интересно от него ще можете да гледате в ефира на БНТ 3.

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