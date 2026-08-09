Ингебригтсен отново ще опита да стори немислимото

За второ поредно голямо първенство Якоб Ингебригтсен ще се опита да защити една от титлите си, въпреки че не е участвал в нито едно състезание в навечерието на надпреварата.

Последният старт на Ингебригтсен беше на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 година, където той се пребори за десетото място на 5000 метра. Резултатът беше далеч от постиженията му при спечелването на златните медали на световните първенства през 2022 и 2023 година, но представляваше достойно и изпълнено с характер представяне в сезон, белязан от проблеми с ахилесовите сухожилия.

Якоб Ингебригтсен ще се състезава на 5000 метра на Европейското в Бирмингам

Европейски рекорд: Андреас Алмгрен (Швеция) – 12:44.27 минути

Най-добър резултат в Европа за сезона: Андреас Алмгрен (Швеция) – 12:48.61 минути

Рекорд на европейските първенства: Джак Бъкнър (Великобритания) – 13:10.15 минути

Якоб Ингебригтсен се завръща след контузия за Европейското

Сезон 2026 донесе нови проблеми с контузии за Ингебригтсен, който в края на януари претърпя операция на лявото ахилесово сухожилие. Пътят му обратно към пълна физическа готовност беше дълъг, а през лятото той се пребори и със заболяване. Шесткратният европейски шампион обаче обяви, че отново е „здрав“ и готов да се състезава.

„Ако очакваш перфектната подготовка, перфектните условия и перфектния момент, ще чакаш цял живот.

Всеки, който ме е гледал през годините, знае, че състезанията са това, което ме мотивира. Здрав съм, тренировките вървят добре и след разговори с моя екип стигнахме до заключението, че няма причина да не участвам“, обясни Ингебригтсен в Instagram от тренировъчната си база в Санкт Мориц.

Ингебригтсен посвети време на семейството си

Ингебригтсен никога не е бил побеждаван на Европейско първенство по лека атлетика. Неговите шест златни медала – три на 1500 и три на 5000 метра – го превръщат в най-успешния състезател при мъжете в историята на шампионата.

Ако иска да подобри рекорда си и да спечели четвърта титла на 5000 метра, той ще трябва да победи съперници, сред които са двама медалисти от Световното първенство през 2025 година – белгиецът Исак Кимели и французинът Джими Гресие. Двамата завоюваха съответно сребърния и бронзовия медал на 5000 метра в Токио, където бяха изпреварени от Коул Хокър.

Кимели и Гресие планират да участват и в двете дълги дисциплини на Европейското първенство – 5000 и 10 000 метра.

Тренировъчната система на Якоб Ингебригтсен изисква търпеливо завръщане към върхова форма

Още един състезател, който възнамерява да стартира и на двете дистанции, е швейцарецът Доминик Лобалу – бронзов медалист на 5000 метра и европейски шампион на 10 000 метра от първенството в Рим през 2024 година. Лобалу пристига в Бирмингам в отлична форма, след като наскоро спечели бягането на 5000 метра от Диамантената лига в Монако с финален спринт и време от 12:52.54 минути.

Сред големите отсъстващи в дисциплината е европейският рекордьор Андреас Алмгрен, който ще се съсредоточи изцяло върху бягането на 10 000 метра. Европейският шампион по крос кънтри Тиери Ндикумвенайо от Испания, европейският шампион и рекордьор в шосейното бягане на 10 километра Ян Шруб от Франция и европейският вицешампион на 5000 метра от 2024 година Джордж Милс от Великобритания няма да участват заради контузии.

Късно от участие и на 5000, и на 10 000 метра се отказа германецът Мохамед Абдилахи, който оглавява световната ранглиста за 2026 година на 3000 и 10 000 метра. Причината е контузия на стъпалото. Германските надежди вече ще бъдат свързани основно с Флориан Брем, който е вторият най-бърз състезател сред участниците с наскоро поставения си личен рекорд от 12:57.80 минути.

Олимпийският шампион Якоб Ингебригтсен претърпя операция

Сред останалите имена, които заслужават внимание, са португалецът Жозе Карлош Пинто, французинът Етиен Дагинос и ирландското трио Брайън Фей, Дара Макелхини и Ник Григс.

Единственият британски представител на 5000 метра ще бъде Джеймс Уест. Домакините имат отлични традиции в тази дисциплина на европейските първенства. Мо Фара спечели три титли между 2010 и 2016 година, а настоящият изпълнителен директор на Британската атлетическа федерация Джак Бъкнър все още държи рекорда на шампионатите – 13:10.15 минути, постигнат в Щутгарт през 1986 година.

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