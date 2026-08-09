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Ингебригтсен отново ще опита да стори немислимото

  • 9 авг 2026 | 15:04
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Ингебригтсен отново ще опита да стори немислимото

За второ поредно голямо първенство Якоб Ингебригтсен ще се опита да защити една от титлите си, въпреки че не е участвал в нито едно състезание в навечерието на надпреварата.

Последният старт на Ингебригтсен беше на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 година, където той се пребори за десетото място на 5000 метра. Резултатът беше далеч от постиженията му при спечелването на златните медали на световните първенства през 2022 и 2023 година, но представляваше достойно и изпълнено с характер представяне в сезон, белязан от проблеми с ахилесовите сухожилия.

Якоб Ингебригтсен ще се състезава на 5000 метра на Европейското в Бирмингам
Якоб Ингебригтсен ще се състезава на 5000 метра на Европейското в Бирмингам

Европейски рекорд: Андреас Алмгрен (Швеция) – 12:44.27 минути

Най-добър резултат в Европа за сезона: Андреас Алмгрен (Швеция) – 12:48.61 минути

Рекорд на европейските първенства: Джак Бъкнър (Великобритания) – 13:10.15 минути

Якоб Ингебригтсен се завръща след контузия за Европейското
Якоб Ингебригтсен се завръща след контузия за Европейското

Сезон 2026 донесе нови проблеми с контузии за Ингебригтсен, който в края на януари претърпя операция на лявото ахилесово сухожилие. Пътят му обратно към пълна физическа готовност беше дълъг, а през лятото той се пребори и със заболяване. Шесткратният европейски шампион обаче обяви, че отново е „здрав“ и готов да се състезава.

„Ако очакваш перфектната подготовка, перфектните условия и перфектния момент, ще чакаш цял живот.

Всеки, който ме е гледал през годините, знае, че състезанията са това, което ме мотивира. Здрав съм, тренировките вървят добре и след разговори с моя екип стигнахме до заключението, че няма причина да не участвам“, обясни Ингебригтсен в Instagram от тренировъчната си база в Санкт Мориц.

Ингебригтсен посвети време на семейството си
Ингебригтсен посвети време на семейството си

Ингебригтсен никога не е бил побеждаван на Европейско първенство по лека атлетика. Неговите шест златни медала – три на 1500 и три на 5000 метра – го превръщат в най-успешния състезател при мъжете в историята на шампионата.

Ако иска да подобри рекорда си и да спечели четвърта титла на 5000 метра, той ще трябва да победи съперници, сред които са двама медалисти от Световното първенство през 2025 година – белгиецът Исак Кимели и французинът Джими Гресие. Двамата завоюваха съответно сребърния и бронзовия медал на 5000 метра в Токио, където бяха изпреварени от Коул Хокър.

Кимели и Гресие планират да участват и в двете дълги дисциплини на Европейското първенство – 5000 и 10 000 метра.

Тренировъчната система на Якоб Ингебригтсен изисква търпеливо завръщане към върхова форма
Тренировъчната система на Якоб Ингебригтсен изисква търпеливо завръщане към върхова форма

Още един състезател, който възнамерява да стартира и на двете дистанции, е швейцарецът Доминик Лобалу – бронзов медалист на 5000 метра и европейски шампион на 10 000 метра от първенството в Рим през 2024 година. Лобалу пристига в Бирмингам в отлична форма, след като наскоро спечели бягането на 5000 метра от Диамантената лига в Монако с финален спринт и време от 12:52.54 минути.

Сред големите отсъстващи в дисциплината е европейският рекордьор Андреас Алмгрен, който ще се съсредоточи изцяло върху бягането на 10 000 метра. Европейският шампион по крос кънтри Тиери Ндикумвенайо от Испания, европейският шампион и рекордьор в шосейното бягане на 10 километра Ян Шруб от Франция и европейският вицешампион на 5000 метра от 2024 година Джордж Милс от Великобритания няма да участват заради контузии.

Късно от участие и на 5000, и на 10 000 метра се отказа германецът Мохамед Абдилахи, който оглавява световната ранглиста за 2026 година на 3000 и 10 000 метра. Причината е контузия на стъпалото. Германските надежди вече ще бъдат свързани основно с Флориан Брем, който е вторият най-бърз състезател сред участниците с наскоро поставения си личен рекорд от 12:57.80 минути.

Олимпийският шампион Якоб Ингебригтсен претърпя операция
Олимпийският шампион Якоб Ингебригтсен претърпя операция

Сред останалите имена, които заслужават внимание, са португалецът Жозе Карлош Пинто, французинът Етиен Дагинос и ирландското трио Брайън Фей, Дара Макелхини и Ник Григс.

Единственият британски представител на 5000 метра ще бъде Джеймс Уест. Домакините имат отлични традиции в тази дисциплина на европейските първенства. Мо Фара спечели три титли между 2010 и 2016 година, а настоящият изпълнителен директор на Британската атлетическа федерация Джак Бъкнър все още държи рекорда на шампионатите – 13:10.15 минути, постигнат в Щутгарт през 1986 година.

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