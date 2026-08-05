Обявиха премиите за родните атлети за Европейското първенство в Бирмингам

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) обяви премиите, които ще бъдат връчени на родните състезатели и техните треньори за място в шестицата на Европейското първенство в Бирмингам от 10 до 16 август. Сумите на специална пресконференция със състезателите преди заминаването разкри Илиян Пищиков.

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За европейска титла в Бирмингам БФЛА ще даде премия по 5000 евро за състезател и същата сума за треньора. Второто място е оценено на 4000 евро. Третото 3000. Четвърто 2000. Пето 1500 и шесто 1000 евро.

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На пресконференцията днес присъстваха петима от участниците ни в Бирмингам - Габриела Петрова, Александра Начева, Христо Илиев, Кристен Радуканова и Маринела Нинева, както и треньорите Атанас Атанасов, Валя Демирева и Стойко Цонов.



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Европейският шампион в зала в скока на дължина от 2025 г. Божидар Саръбоюков и неговият треньор Димитър Карамфилов не присъстваха на срещата с медиите, за да не нарушават своята подготовка в заключителните дни преди форума.

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Снимки: Борислав Цветанов