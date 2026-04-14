Тренировъчната система на Якоб Ингебригтсен изисква търпеливо завръщане към върхова форма

Така нареченият “норвежки метод“ не насърчава изтощителни тренировки за бързо възстановяване след контузия. Затова не очаквайте олимпийският шампион на 5000 метра да се състезава по-рано от късното лято.

Отсъствието на Якоб Ингебригтсен от началото на летния сезон няма да изненада последователите на “норвежкия метод“. Тренировъчната система, която включва двойни прагови сесии, редувани с много леки километри, изисква повече време за достигане на върхова форма. Ако искате да влезете в топ кондиция за кратък период, този метод вероятно не е за вас.

В отлична нова книга Мариус Бакен, двукратен олимпиец от Норвегия, често наричан бащата на “норвежкия метод“, обяснява теориите зад системата с впечатляващи детайли.

Освен прословутите “двойни прагови“ сесии, Бакен разяснява важността на концепции като “мускулен тонус“, “капково натоварване“ и “Х-сесия“. Следването на норвежкия метод изисква невероятна дисциплина и търпение. Той е пълната противоположност на бързите решения в тренировъчните планове.

Така че, освен възстановяването от операция на ахилеса, което само по себе си е изключително деликатен процес, Ингебригтсен ще трябва да работи усилено в продължение на много седмици, преди да започне да намира формата, която му донесе олимпийски титли на 1500 м (2021) и 5000 м (2024), европейски рекорди на 1500 м (3:26.73) и една миля (3:43.73), както и световни рекорди на открито на 2000 м (4:43.13), 3000 м (7:17.55) и две мили (7:54.10).

Неговият мениджър Даниел Весфелдт заяви наскоро: “Зависи как ще протекат тренировките през април и май. Ако възвърне бързо формата си, целта остава да се състезава през втората половина на сезона.“

Големият въпрос е дали ще се завърне навреме за Европейското първенство в Бирмингам от 10 до 16 август. Когато най-накрая се появи на пистата, норвежецът може да открие, че конкуренцията също е вдигнала нивото в негово отсъствие.

След като спечели световната титла на 3000 м в зала за втори път, Джош Кър уверено говори за атака на дългогодишния световен рекорд на Хишам Ел Геруж на една миля (3:43.13) на Диамантената лига в Лондон на 18 юли. Исак Надер от Португалия ще се стреми да добави европейската титла към световното злато, което спечели в Токио миналата година, изпреварвайки с малко Джейк Уайтман.

Коул Хокър вече показа страхотна форма в зала тази година, включително с рекорд на САЩ на една миля от 3:45.94, а световната му титла на 5000 м от миналата година показва, че притежава и издръжливост в допълнение към светкавичния си финален спринт, който му помогна да спечели олимпийската титла на 1500 м.

Следващото поколение също заявява присъствието си. Кам Майерс от Австралия пробяга 1500 м под 3:30 този месец, докато все още е тийнейджър, а още по-младият новозеландски талант Сам Руте навърши 17 години тази седмица.

В книгата си Бакен казва, че сесиите по “норвежкия метод“ са “достатъчно тежки, за да предизвикат адаптация, и достатъчно контролирани, за да могат да се повтарят... Тялото се адаптира към стреса, но само когато му се даде възможност. Тренираш ли твърде тежко, тази възможност се затваря.“