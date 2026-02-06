Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Солидно начало на пролетния полусезон за ЦСКА, "червените" с обрат за 3:1 над Арда - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Олимпийският шампион Якоб Ингебригтсен претърпя операция

Олимпийският шампион Якоб Ингебригтсен претърпя операция

  • 6 фев 2026 | 19:53
  • 151
  • 0
Олимпийският шампион Якоб Ингебригтсен претърпя операция

Якоб Ингебригтсен претърпя операция заради хронична травма на ахилесовото сухожилие, която го измъчва от години и го принуди да пропусне значителна част от тренировките и състезанията. Двукратният олимпийски шампион на 1500 и на 5000 метра разкри, че е пътувал до САЩ за интервенцията, която е била извършена около две седмици, след като проблемът с ахилеса отново се е обострил, слагайки край на месеци на несигурност относно неговото здравословно състояние.

25-годишният спортист публикува видео, на което се вижда как се придвижва с инвалидна количка и се опитва да се качи в автомобил с ляв крак в специална ортопедична обувка, като обясни, че е взел решението за операцията с оглед на "дълголетието" на своята кариера.

“Тези от вас, които ме следят през последните няколко години, знаят, че имам проблеми с ахилеса - упорита и много специфична травма, която ме принуди да пропусна много тренировки и състезания“, написа Ингебригтсен в Инстаграм.

“Операцията премина успешно и съм облекчен, че вече имам ясен път за възстановяване и завръщане на стартовата линия след месеци на несигурност“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

Сезонът на Ингебригтсен през 2024 година беше многократно прекъсван от травми в ахилеса и други контузии, които го принудиха да пропусне Световното първенство в зала и попречиха на подготовката му. Въпреки това той спечели злато на 5000 метра на Олимпийските игри в Париж 2024, но не успя да триумфира на 1500 метра заради натрупалото се физическо напрежение.

Рецидив на травмата в ахилеса провали по-голямата част от летния му сезон през 2025 -а, което доведе до липса на състезателна форма и изненадващо отпадане на полуфиналите на 1500 метра на Световното първенство в Токио.

В дисциплината 5000 метра, където е двукратен световен шампион, Ингебригтсен се класира за финала, но завърши едва десети.

“Бягането не е винаги слънце и дъги - травмите са част от спорта, а неуспехите са част от живота. Благодарен съм, че имам невероятен екип и подкрепа около себе си“, добави още норвежецът. 

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Кенийски олимпиец с 4-годишно наказание за допинг

Кенийски олимпиец с 4-годишно наказание за допинг

  • 6 фев 2026 | 16:29
  • 883
  • 0
Чебет се цели в Световното за щафети като част от подготовката за сезон 2026

Чебет се цели в Световното за щафети като част от подготовката за сезон 2026

  • 6 фев 2026 | 16:08
  • 197
  • 0
Седмина атлети, които успешно смениха дисциплините си

Седмина атлети, които успешно смениха дисциплините си

  • 6 фев 2026 | 15:50
  • 780
  • 0
Юсейн Болт е "готов“ да се състезава в друг спорт на Олимпийските игри през 2028 г.

Юсейн Болт е "готов“ да се състезава в друг спорт на Олимпийските игри през 2028 г.

  • 6 фев 2026 | 15:13
  • 6524
  • 1
Решението на Световната атлетика да отхвърли рекорда на Джейкъб Киплимо е поставено под въпрос

Решението на Световната атлетика да отхвърли рекорда на Джейкъб Киплимо е поставено под въпрос

  • 6 фев 2026 | 15:03
  • 406
  • 0
Медалисти от европейски първенства ще спорят на турнира за скок височина в Тринец

Медалисти от европейски първенства ще спорят на турнира за скок височина в Тринец

  • 6 фев 2026 | 14:52
  • 287
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 75907
  • 371
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 1239
  • 0
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 39094
  • 65
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 20955
  • 10
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 13324
  • 11
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 11665
  • 23