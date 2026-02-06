Олимпийският шампион Якоб Ингебригтсен претърпя операция

Якоб Ингебригтсен претърпя операция заради хронична травма на ахилесовото сухожилие, която го измъчва от години и го принуди да пропусне значителна част от тренировките и състезанията. Двукратният олимпийски шампион на 1500 и на 5000 метра разкри, че е пътувал до САЩ за интервенцията, която е била извършена около две седмици, след като проблемът с ахилеса отново се е обострил, слагайки край на месеци на несигурност относно неговото здравословно състояние.

25-годишният спортист публикува видео, на което се вижда как се придвижва с инвалидна количка и се опитва да се качи в автомобил с ляв крак в специална ортопедична обувка, като обясни, че е взел решението за операцията с оглед на "дълголетието" на своята кариера.

“Тези от вас, които ме следят през последните няколко години, знаят, че имам проблеми с ахилеса - упорита и много специфична травма, която ме принуди да пропусна много тренировки и състезания“, написа Ингебригтсен в Инстаграм.

“Операцията премина успешно и съм облекчен, че вече имам ясен път за възстановяване и завръщане на стартовата линия след месеци на несигурност“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

Сезонът на Ингебригтсен през 2024 година беше многократно прекъсван от травми в ахилеса и други контузии, които го принудиха да пропусне Световното първенство в зала и попречиха на подготовката му. Въпреки това той спечели злато на 5000 метра на Олимпийските игри в Париж 2024, но не успя да триумфира на 1500 метра заради натрупалото се физическо напрежение.

Рецидив на травмата в ахилеса провали по-голямата част от летния му сезон през 2025 -а, което доведе до липса на състезателна форма и изненадващо отпадане на полуфиналите на 1500 метра на Световното първенство в Токио.

В дисциплината 5000 метра, където е двукратен световен шампион, Ингебригтсен се класира за финала, но завърши едва десети.

“Бягането не е винаги слънце и дъги - травмите са част от спорта, а неуспехите са част от живота. Благодарен съм, че имам невероятен екип и подкрепа около себе си“, добави още норвежецът.