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Якоб Ингебригтсен се завръща след контузия за Европейското

  • 27 юли 2026 | 19:37
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Якоб Ингебригтсен се завръща след контузия за Европейското

Норвежката звезда в леката атлетика Якоб Ингебригтсен изглежда готов да се завърне на пистата за Европейското първенство в Бирмингам, след като претърпя операция на ахилесовото сухожилие и не се е състезавал през 2026 г. 25-годишният атлет, който спечели двоен златен медал на 1500 и 5000 метра на последните три европейски първенства, намекна за своето завръщане в социалните мрежи.

“Чух, че Бирмингам е хубав по това време на годината…“, написа Ингебригтсен в Инстаграм, с което загатна за участието си.

Заради проблемите с ахилеса двукратният олимпийски шампион не беше в най-добрата си форма на Световното първенство в Токио миналата година. Тогава той завърши едва десети на 5000 метра и не успя да премине първия кръг на 1500 метра. Ингебригтсен е постигал дубъл в дисциплините си в Берлин, Мюнхен и Рим, като до момента остава непобеден на европейски първенства.

Изданието на шампионата за 2026 г. започва в Бирмингам на 10 август. Въпреки че е по-вероятно Ингебригтсен да участва на 5000 метра, той може да поднови съперничеството си с Джош Кър на по-късата дистанция.

Шотландецът все още преследва първа европейска титла, а наскоро подобри световния рекорд на една миля в Лондон. За него обаче програмата ще бъде натоварена, тъй като събитието е скоро след Игрите на Британската общност.

Кийли Ходжкинсън е сред британските звезди, които се очаква да се състезават пред родна публика следващия месец.

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Снимки: Gettyimages

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