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Парма и Аталанта окончателно се разбраха за Ел Билал Туре

  • 6 авг 2026 | 01:54
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Парма и Аталанта окончателно се разбраха за Ел Билал Туре

Нападателят на Аталанта Ел Билал Туре ще премине медицински прегледи в Парма днес, след което ще финализира преминаването си под наем с възможна клауза за задължително откупуване на обща стойност 11,5 млн. евро плюс бонуси. Множество източници потвърждават, че двата клуба са постигнали споразумение, като са договорени и личните условия на играча.

Медицинските тестове са насрочени за днес, след което Туре ще може официално да подпише своя договор с новия си клуб.

Според информациите сделката представлява наем за един сезон на стойност 1,5 млн. евро. В споразумението е включена и опция за закупуване за още 10 млн. евро. Тази опция ще стане задължителна, ако Парма запази мястото си в Серия "А" и нападателят запише определен брой мачове за отбора. Аталанта също така ще запази 15% от сумата при евентуална бъдеща продажба на играча.

Аталанта ще прати нападател в Парма
Аталанта ще прати нападател в Парма

24-годишният Туре се превърна в най-скъпия трансфер в историята на Аталанта, когато пристигна от Алмерия през юли 2023 г. срещу 30,2 млн. евро. Въпреки това, той получи сериозна контузия почти веднага след трансфера си и така и не успя да разкрие пълния си потенциал в Бергамо.

Макар да имаше периоди под наем в Щутгарт и Бешикташ, той записа едва 17 официални мача за Аталанта, в които отбеляза три гола и направи една асистенция.

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Снимки: Imago

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