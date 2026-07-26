Левски (Карлово) взе трима

Левски (Карлово) се подсили с трима нови футболисти. Тимът привлече полеви играчи във всяка една линия.

В защита новото попълнение е централният бранител Надим Ангелов. Той е на 27 години и е добре познато име в Карлово, тъй като беше част от „сините“ през сезон 2020/21 г.. За последно Ангелов игра в Розова долина (Казанлък), а преди това беше част от ОФК Хасково, дубъла на Локомотив (Пловдив) и Берое II.

Новото име в средата на терена е Иван Кирев. Атакуващият полузащитник е на 27 години и пристига от Марица (Милево). Кирев е юноша на Ботев (Пловдив) и е преминал още през отборите на Банско, Севлиево, Пирин (Разлог), Спартак (Варна), Борислав (Първомай), Левски (Лом) и Атлетик (Куклен). Кирев има и няколко мача в професионалния футбол у нас.

В атака карловци се подсилиха с Давор Илиев. Централният нападател е само на 22 години и пристига от Спартак (Пловдив), за който игра през последните два сезона. Преди това той беше част от дубъла на Лудогорец, за който записа 12 срещи във Втора лига през сезон 2023/24.

Марица (Милево) громи Левски (Карлово)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google