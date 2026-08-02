Мирослав Банчевски за успешния финал на Левски (Карлово)

Левски (Карлово) се наложи с 4:2 над гостуващия му Марица (Пловдив) в последната си приятелска среща от подготовката.

Левски (Карлово) победи Марица (Пловдив)

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира пред клубния сайт.

„Марица не са лош отбор, добри, млади момчета, тичат, борят се, но си личи, че няма никой по-опитен при тях. Стана много хубава контрола. Има шанс отново да се получат нещата, тъй като се завърнахме към стила на игра, с който печелехме през миналия сезон. Влизаме вече в ритъма на първенството“.

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