Валентинов за победата на ОФК Костинброд

В Костинброд, едноименния тим се наложи с 3:1 над отбора на Кюстендил. Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига.

ОФК Костинброд удари десет от Кюстендил

Валентин Валентинов, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

“Градим отбор с двуцифрен брой нови футболисти. Нужно ни е още малко време за изграждане на връзките между играчите на терена. Имаше периоди от мача, в които се доближавахме до това, което изисквам. Поздравявам момчетата за важната победа. Доволен съм, че зарадвахме публиката вкъщи”.

Снимка: ofckostinbrod.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google