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Валентинов за победата на ОФК Костинброд

  • 9 авг 2026 | 12:43
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Валентинов за победата на ОФК Костинброд

В Костинброд, едноименния тим се наложи с 3:1 над отбора на Кюстендил. Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига.

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Валентин Валентинов, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

“Градим отбор с двуцифрен брой нови футболисти. Нужно ни е още малко време за изграждане на връзките между играчите на терена. Имаше периоди от мача, в които се доближавахме до това, което изисквам. Поздравявам момчетата за важната победа. Доволен съм, че зарадвахме публиката вкъщи”.

Снимка: ofckostinbrod.com

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