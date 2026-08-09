Валентинов за победата на ОФК Костинброд

В Костинброд, едноименния тим се наложи с 3:1 над отбора на Кюстендил. Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига.
ОФК Костинброд удари десет от Кюстендил
Валентин Валентинов, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.
“Градим отбор с двуцифрен брой нови футболисти. Нужно ни е още малко време за изграждане на връзките между играчите на терена. Имаше периоди от мача, в които се доближавахме до това, което изисквам. Поздравявам момчетата за важната победа. Доволен съм, че зарадвахме публиката вкъщи”.
Снимка: ofckostinbrod.com