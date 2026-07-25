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Левски превключва от Европа към efbet Лига с визита на Локомотив (София)
  1. Sportal.bg
  2. Национал (София)
  3. ОФК Костинброд с категоричен успех

ОФК Костинброд с категоричен успех

  • 25 юли 2026 | 19:58
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ОФК Костинброд с категоричен успех

Едноименният тим на Костинброд надигра Национал (София) с 3:0 в приятелска среща. Всичко приключи до почивката. Дани Младенов, Християн Бориславов и Дани Гогов вкараха през първото полувреме. През втората част влязоха всички налични футболисти.

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