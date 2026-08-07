Четвърти влезе в лазарета на ОФК Костинброд

Тревоги в едноименния тим на Костинброд преди първия домакински двубой от Югозападната Трета лига. Предизвикани са от увеличаващите се кадрови проблеми. Лъчезар Георгиев се присъедини към Крис Вълчинов, Йоан Маринов и Димитър Илиев. Четиримата няма да играят утре в мача от втория кръг на първенството срещу едноименния тим на Кюстендил. Вълчинов и Маринов ще останат дълго в лазарета, като най-вероятно ще се наложи да претърпят операции. Илиев се възстановява и се очаква скоро да започне тренировки наравно с останалите.

Снимки: ofckostinbrod.com

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