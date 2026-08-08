Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Костинброд
  3. ОФК Костинброд удари десет от Кюстендил

ОФК Костинброд удари десет от Кюстендил

  • 8 авг 2026 | 20:39
  • 466
  • 0
ОФК Костинброд удари десет от Кюстендил

В Костинброд, едноименния тим се наложи с 3:1 над отбора на Кюстендил. Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига. Гостите играха повече от час с намален състав. Съперниците си поделиха по полувреме. Първото беше за домакините. Съдията отстрани с червен картон Адриян Бачовски от Кюстендил в 20-ата минута. В 25-ата Аспарух Смилков преодоля четирима от гостите и вкара за Костинброд. Дани Гогов удвои в 40-ата минута. След почивката кюстендилци бяха по-добри. Пропиляха три чисти положения. Стефан Методиев пък им вкара гол в 70-ата минута. В 85-ата Мирослав Александров реализира почетното попадение за гостите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 45059
  • 83
Бивша звезда на Локо (Пловдив) сложи край на футболната си кариера

Бивша звезда на Локо (Пловдив) сложи край на футболната си кариера

  • 8 авг 2026 | 15:05
  • 3691
  • 3
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 13242
  • 30
Септември (Тервел) удари здраво Доростол

Септември (Тервел) удари здраво Доростол

  • 8 авг 2026 | 13:33
  • 1202
  • 2
Васил Стефанов за фалстартът на Гигант

Васил Стефанов за фалстартът на Гигант

  • 8 авг 2026 | 12:59
  • 1719
  • 2
Локо (Мездра) с победа в Червен бряг

Локо (Мездра) с победа в Червен бряг

  • 8 авг 2026 | 12:43
  • 2082
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:1 Арда, Карагарен откри

Дунав 0:1 Арда, Карагарен откри

  • 8 авг 2026 | 21:15
  • 6284
  • 2
ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 21806
  • 87
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 45059
  • 83
Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 21255
  • 55
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19979
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 13242
  • 30