ОФК Костинброд удари десет от Кюстендил

В Костинброд, едноименния тим се наложи с 3:1 над отбора на Кюстендил. Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига. Гостите играха повече от час с намален състав. Съперниците си поделиха по полувреме. Първото беше за домакините. Съдията отстрани с червен картон Адриян Бачовски от Кюстендил в 20-ата минута. В 25-ата Аспарух Смилков преодоля четирима от гостите и вкара за Костинброд. Дани Гогов удвои в 40-ата минута. След почивката кюстендилци бяха по-добри. Пропиляха три чисти положения. Стефан Методиев пък им вкара гол в 70-ата минута. В 85-ата Мирослав Александров реализира почетното попадение за гостите.

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