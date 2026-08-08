Атрактивни битки белязаха благотворителната гала Legacy: Beyond The Mat

Благотворителното събитие Legacy: Beyond The Mat даде поле за изява на български състезатели по бразилско жиу-жицу и събмишън граплинг да премерят сили в името на добра кауза. 21 двубои по граплинг и BJJ се проведоха в залата на столичния клуб за бойни спортове “Vladislav Genov Fight Team” с начален час 18:00. Срещите бяха излъчени на живо и можете да ги видите тук:

Владислав Генов преди "Legacy Beyond The Mat": Идеята е да помогнем по някакъв начин, доколкото е възможно

Събраните средства преди и по време на събитието ще бъдат дарени на семейството на покойния Димитър Запрянов. Срещите се проведоха по регламента “submission only” без кимоно (no gi) и с кимоно (gi), а в бойната карта присъства и един “tag-team” двубой по двойки.

В деня на преборванията се проведе и отворена тренировка (open mat).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google