Калъм Уолш премина поредния тест с трудна победа в Дъблин

Калъм Уолш победи Тайлър Дени с единодушно съдийско решение след 10 рунда в „3Арена“ в Дъблин.

25-годишният ирландски боксьор в средна категория беше подложен на сериозно изпитание от бившия европейски шампион. Дени, на 35 години, създаде неудобства на Джордж Лидард през март и макар резултатите от картите тогава да не го облагодетелстваха, той направи същото и срещу Уолш. Съдиите присъдиха победата на Уолш с резултати 96-90 и 98-91 (два пъти), но тези цифри не отразяваха напълно усилията на Дени.

Боецът от Уест Мидландс, който вече е с актив 21-5-3 (1 с нокаут), оказа натиск върху Уолш от самото начало, използвайки физическата си сила в близък бой, за да затрудни младия ирландец. В първия рунд Дени дори регистрира нокдаун. Боят стана разхвърлян и Уолш се озова на колене под тежестта на съперника си. Уолш наивно очакваше реферът да се намеси, но Дени продължи с ударите и ирландецът докосна пода.

Уолш се изправи и бързо се върна в мача. В началото на втория рунд Уолш на свой ред свали Дени на земята, пласирайки перфектен ляв прав в брадичката му, докато той влизаше безразсъдно в атака. Дени бързо се изправи и не губи време да поднови натиска. Уолш успяваше да пласира ефектни комбинации с ослепителната си бързина на ръцете, когато имаше възможност да атакува, но Дени рядко му даваше този шанс. Опитният боец продължаваше да върви напред и макар да не нанасяше много удари, това физически изтощаваше Уолш.

Уолш изглеждаше уморен в началото на петия рунд и Дени взе инерцията в тази част. Ирландецът сякаш намери сили в седмия рунд и нарани Дени в края на рунда. Уолш уцели Дени с ляв прав, който го изпрати към въжетата, след което нанесе четири поредни крошета, но гонгът сложи преждевременен край на атаката му.

Боят ставаше все по-ожесточен и двамата си размениха удари в деветия рунд. Дени пласира ляв прав, преди Уолш да отвърне на огъня с десен ъперкът. Дени със сигурност е знаел, че макар двубоят да е бил оспорван, той няма да води в картите на чужда територия и потърси нокаута в десетия и последен рунд.

С тази победа Уолш подобрява актива си на 17-0 (11 с нокаут), но със сигурност знае, че трябва да направи подобрения, ако иска да се бори за световни титли.

Ето и останалите резултати от галата на “Zuffa Boxing” в ирландската столица:

Аарън Маккена победи Етинос Олиха с единодушно съдийско решение - за световната титла на IBF в средна категория

Джоузеф Уорд победи Артьом Каспариан с единодушно съдийско решение

Конър Койл победи Марк Беуке с единодушно съдийско решение

Сам Хики победи Брад Акс с единодушно съдийско решение

Стивън маккена победо Оуън О’Нийл с ТКО, Рунд 1

Луи Грийн победи Даниел Буциуц с единодушно съдийско решение

Патрик О’Конър победи Йуан Мануел Мориел с ТКО, Рунд 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google