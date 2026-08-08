Любимец на ММА публиката е първият обявен участник за Grappling Grand Prix 88

В студиото на "Sportal Fight Club" бе обявено името на първия участник в предстоящия турнир "Grappling Grand Prix 88".

Организаторите на граплинг събитието, Никола Митев и Борис Тонев, споделиха първо за читателите на Sportal.bg, че емблематичният български ММА боец Владислав Кънчев ще влезе в борбата за титлата в категория до 88 килограма на "Grappling Grand Prix" и наградата от 1000 евро.

“Спомням си като дете ме побиваха тръпки, когато Владислав Кънчев излизаше на ринга. Присъствието му, харизмата и уменията, които има, го направиха икона на българския ММА. Той се е доказал и в много и различни други правилници - бокс без ръкавици, граплинг. Изключителен мъжкар! Прие поканата ни за участие без да пита срещу кого, кога и т.н. Има много добри граплинг умения, въпреки че е познат като мощен нокаутьор. Може би най-силния нокаутьор в българския ММА. Видяхме на миналото състезание, че ММА бойци стигнаха до финала. Така че, чистите граплъри трябва да се стягат, тъй като има много конкурентноспособни състезатели по ММА” , споделя Борис Тонев

Майсторът на нокаутите ще тества граплинг уменията си в конкуренцията на още седем елитни състезатели, които ще бъдат обявени в следващите дни в Instagram страницата на "Grappling Grand Prix". Митев и Тонев разкриха, че сред имената в турнира може и да има спортисти от чужбина.

“Няма да бъде лесна задача да надградим след първото събитие, тъй като то се увенча с много голям успех, но ще дадем всичко от себе си. От цяла България имахме позитивни отзиви. Много хора питаха кога отново ще имаме събитие. Самата селекция на състезатели тогава беше много добра"

В първото събитие на "Grappling Grand Prix" шампион в категория до 77 килограма стана Виктор Григоров от "Fight Club Ruse". На финал той се изправи срещу друг професионален ММА боец Руси Минев.

“Поздравления и за публиката, която показа много добра грамотност и разбиране на правилника на първото издание. Аплодисменти не само за това, че бяха подготвени за това, което ги очаква, но и за това, че ни се довериха и показаха интерес без да сме се доказали като организатори до този момент. Билетите се разпродадоха седмица преди събитието. Сега, когато сме се доказали, вярвам, че хората ще искат да се върнат отново”, добавят организаторите.

Схватките в категория до 88 килограма и допълнителните специалния двубои на събитието ще се проведат на 11-и октомври в столичния клуб "Mixtape 5".

Вижте цялото интервю с Митев и Тонев, в което те разказват и за отношенията си с останалите граплинг организации в България, особеностите и правилника на гран при турнирите и какво може да озакваме на Grappling Grand Prix 88:

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