Салкилд продължи възхода си в UFC с успех над Гамрот

Куилан Салкилд продължи победната си серия с категоричен успех над Матеуш Гамрот, с което официално се заяви като сериозен претендент в лека категория след победата си в главния двубой на UFC Вегас 120.

Непобеден досега в кариерата си в UFC, Салкилд трябваше да се изправи пред най-тежкото си изпитание в събота, но освен един опит за ключ на крака от страна на Гамрот в началото на първия рунд, австралиецът доминираше над ветерана от топ 10.

След като надигра Гамрот в стойка, Салкилд реши да покаже уменията си и на земя, като осъществи перфектно пласиран тейкдаун и в крайна сметка зае гърба на своя опонент. Именно там Салкилд приложи задушаващ ключ (риър-нейкед чоук), който принуди Гамрот да се предаде. Краят на битката дойде при 4:25 минути от първия рунд.

С този успех Салкилд удължи общата си победна серия на 13 поредни победи, включително шест последователни в рамките на UFC.

„Чувството е ш*бано добро“, заяви Салкилд след победата. „Току-що доказах, че съм истинска заплаха. Просто така се бия. Искам да те притисна там, където си мислиш, че си в безопасност. Искам да използвам всички оръжия, с които разполагам в арсенала си. Вярвам, че мога да приключа мача както в първата, така и в последната минута.“

Още в началото Салкилд започна да намира целта си и Гамрот бе принуден да се защитава в стойка. Прав удар от Салкилд разклати Гамрот и го накара да се хвърли в краката му в опит за тейкдаун. Салкилд реагира бързо, но не успя да се освободи напълно от хватката на полския боец, който се опита да приложи ключ на глезена на земята. В крайна сметка Салкилд се измъкна и веднага започна отново да нанася удари в стойка.

Впоследствие Салкилд изненадващо потърси тейкдаун, като целта му беше да вземе гърба на Гамрот и да търси събмишън. Гамрот се защитаваше добре, но остана в неизгодна позиция със Салкилд на гърба си, който търсеше възможност за задушаване.

Ключът не беше приложен точно под брадичката, но натискът беше толкова силен, че Гамрот нямаше друг избор, освен да се предаде. Така Салкилд записа още една впечатляваща победа, заслужи си бонус от 100 000 долара и продължи изкачването си в ранглистата на лека категория.

„Не ми пука“, отговори Салкилд, попитан кого иска за следващ противник. „Стига да е в топ пет. Мисля, че заслужавам някой от топ пет или близо до него.“

Ето как се развиха останалите битки от главната бойна карта на UFC Вегас 120:

Диего Ферейра победи Били Куарантило с единодушно съдийско решение

Йадиер дел Вале победи Дарън Елкинс с ТКО, Рунд 1

Алексия Тайнара победи Аманда Лемос с единодушно съдийско решение

Тай Милър победи Били Рей Гоф с ТКО, Рунд 3

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