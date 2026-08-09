Маноел Соуса след дебюта си в UFC: Тези пари променят животите на мен и майка ми

Бразилският боец в лека категория Маноел Соуса направи перфектен дебют в UFC Вегас 114, нокаутирайки Боладжи Оки в третия рунд. Победата му донесе бонус, а първият му план беше да се отблагодари на майка си в Бразилия.

Боецът с прякор Манумито, който по-рано днес записа победа и над Ричи Миранда на UFC Вегас 120, получи бонус за представяне в размер на 100 000 долара за опустошителния си нокаут на 14 март. Този чек е сбъдната мечта за човек, който е изкарвал по 5 долара на ден, белейки кокосови орехи в родния си град Акарау, щата Сеара.

„Тези пари ще променят живота ми изключително много, човече. Наистина огромна промяна“, сподели Соуса пред „ММА Файтинг“. „За някой, който е отварял по 2000 кокосови ореха за 25 реала… Лудост е. Като филм, който се върти в главата ти, нещо, което дори не можеш да обясниш.“

Соуса е работил от 6 сутринта до 6 вечерта на кокосовите плантации в Акарау. Щели са му да му трябват 54 години, за да обели 40 милиона кокосови ореха и да спечели сумата, която получи като бонус за нокаута си в UFC Вегас 114. Окрилен от победата, Манумито се връща в Акарау, за да посети майка си, Мария да Консейсао, и да ѝ осигури по-комфортен живот, като обзавежда цялата ѝ къща.

„Ремонтирах къщата на майка ми, за да ѝ осигуря по-добър живот и повече удобства, нещо, което тя никога не е имала“, каза Соуса. „Чувството е невероятно. Носи ми огромно удовлетворение, че мога да направя това за нея. Тя е най-голямата ми мотивация. Без нея съм никой. Първо е Бог, но без нея съм никой. Тя беше невероятно щастлива. Беше още по-щастлива, защото се появих изненадващо (смее се). Казах ѝ, че ще дойда, но не и кога. Не бях ходил там от четири години, защото бях изцяло фокусиран върху кариерата си.“

„Баща ми не е жив, за да види успеха, който постигам“, продължи той. „Сигурен съм, че където и да е, до Господ Исус, той е щастлив със сина, който е оставил на Земята. Много се гордея с него, защото той беше човек, който се бореше усилено, за да ни отгледа. Почина, но ни остави добре подготвени за живота в този свят.“

Пътят към UFC не е бил лесен и е включвал кратки периоди в „Белатор“ и PFL, преди да победи Кристиан Перес в „Претендентските серии на Дейна Уайт“ и да спечели договор с организацията. Професионален ММА боец от 2019 г., Манумито е трябвало да намери сили, за да продължи напред.

„Не се срамувам да кажа, че много пъти в петък, деня за спаринги, се прибирах от работа, сядах на ръба на леглото и плачех“, сподели Соуса. „Плачех, защото не исках да ходя и знаех, че напрежението е голямо. Но когато отидеш в залата и започнеш да тренираш, да разменяш удари със съотборниците си, енергията е съвсем различна. Въпреки всичко ходех и знаех, че по някакъв начин това ще ми донесе възможност. Всичко е въпрос на вяра.“

В крайна сметка всичко си е заслужавало и сега той е победител в два двубоя в UFC.

„Когато започваме да се бием, ние всъщност плащаме, за да се бием“, каза Соуса. „Това е тежък труд, за да може всичко да си струва в бъдеще. Ако вярваш в себе си, преследвай целите си и продължавай да работиш. Дори сега, биейки се в UFC, в главата ми се върти филм. Вижте откъде тръгнах и къде съм днес. Никога не съм си представял, че ще бъда тук, но когато вярваш и работиш здраво, нещата се случват.“

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