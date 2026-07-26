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Шампион на BRAVE се включва в последния момент за UFC Белград

  • 26 юли 2026 | 11:14
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Шампион на BRAVE се включва в последния момент за UFC Белград

Картата за предстоящото събитие на UFC в Белград претърпя промяна в последния момент.

От елитната ММА организация обявиха, че Жосиас Мусаса отпада от планирания си двубой в категория петел срещу Марк Вологдин този уикенд. На негово място влиза шампионът на BRAVE CF в същата категория, Борислав Николич, който ще се изправи срещу Вологдин.

Вологдин (12-4-2) е един от малкото бойци, които получават договор с организацията въпреки загубата в "Контендър Сериите", впечатлявайки Дейна Уайт. Той дори спечели допълнителен бонус от Уайт за битката си с Адриан Луна Мартинети, която бе определена като кандидат за „Мач на годината“ за 2025 г. Вологдин направи своя дебют в организацията през април, завършвайки наравно с Джон Кастанеда на UFC Уинипег.

Николич (16-2) прекара последните няколко години в организацията BRAVE CF. Той спечели титлата в категория „петел“ миналия юни, след което я защити на BRAVE CF през ноември. В момента Николич е в серия от шест поредни победи и ще направи своя дебют в UFC в родната си страна.

Основният двубой на UFC Белград ще бъде в полусредна категория между Урош Медич и Даниел Родригес.

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