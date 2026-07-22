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BKFC с първо събитие в Белград

  • 22 юли 2026 | 13:46
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BKFC с първо събитие в Белград

Професионалната верига за бокс без ръкавици "Bare Knuckle Fighting Championship" идва отново на Балканите.

Събитието BKFC Fight Night: Белград ще се проведе на 17 октомври 2026 г. в "Арена Белград", което го прави първото събитие на организацията в Сърбия.

В центъра на събитието е сблъсъкът в тежка категория между британеца Аги Фокнър и черногореца Дилан Прашович. Прашович е най-интересното име в картата за балканската публика. 31-годишният боец от Котор е бивш професионален боксьор с рекорд от 17 победи (14 с нокаут) и само 4 загуби. През 2021 г. той се би за световната титла на WBO в круизър категория - най-голямото постижение в кариерата му под традиционните правила на бокса.

Припомняме, че в София са се проведени две събития на BKFC, които предложиха зрелищни битки с участие на някои от най-добрите български бойци като Тони Маркулев, Калоян Колев, Мариян Димитров, Младен Манев, Здравко Димитров, и други.

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