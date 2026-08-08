Хорхе Мартин с категорична победа в спринта на "Силвърстоун"

Водачът в генералното класиране в MotoGP Хорхе Мартин превърна спечеления по-рано днес полпозишън за Гран При на Великобритания в категорична победа в спринта на „Силвърстоун“.

Мартинатора направи отлично потегляне от първата позиция на стартовата решетка и практически кара необезпокояван в хода на цялата дистанция от 10 обиколки на британското трасе. През цялото време най-близо до него се движеше Ай Огура от Тракхаус Априлия, но японецът така и не успя да се доближи на по-малко от 0.6 секунди от Мартин, като на финала разликата между двамата беше 1.530 секунди.

Трети финишира съотборникът на Мартин в заводския екип на Априлия Марко Бедзеки, който трябваше да прави две изпреварвания, за да стигне до подиума. Италианецът първи задмина Марк Маркес на изхода от „Копс“ в петия тур, а две обиколки по-късно, в подхода за същата крива, той изпревари и Фабио Ди Джанантонио, възползвайки се от отличното сцепление на неговия мотор.

До финала Ди Джанантонио загуби и четвъртото място, след като беше настигнат и изпреварен и от Алекс Маркес с Грезини Дукати. Атаката на по-малкия от братята Маркес дойде в завоя „Стоу“ в предпоследния тур, като той очевидно беше най-бързият пилот с Дукати днес.

В крайна сметка Ди Джанантонио финишира на петото място пред Педро Акоста, Жоан Мир, Франко Морбидели и Марк Маркес, които допълниха зоната на точките. Световният шампион Марк Маркес имаше сериозни проблеми с износването на задната гума, което доведе до неговото потъване в класирането във втората половина на дистанцията, като той беше близо до това да остане извън точките. На финала испанецът пресече финала на само 0.027 пред Диого Морейра от LCR Хонда.

В генералното класиране, след днешната си победа, Мартин увеличава своя аванс и с актив от 220 точки той води със 17 пред Огура. С третото си място на „Силвърстоун“ Бедзеки си върна третата позиция в общото класиране, като италианецът изостава с 27 пункта от съотборника си Мартин и води с две пред Марк Маркес.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Силвърстоун"

Надпреварата за Гран При на Великобритания, 12-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидена за утре от 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages